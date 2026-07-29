१६ दिवसांपूर्वी उद्घाटन, १६ कोटींचा पूल पहिल्याच पावसात खचला; काँग्रेस नेता पोहोचला दुर्बिण घेऊन

Dehradun Bridge Collapses : उत्तराखंडमध्ये पावसात अवघ्या काही दिवसांपूर्वी वाहतूक सुरू केलेला पूल खचल्यानं बांधकामावर प्रश्न उपस्थित केले जात आहे. डेहराडूनमध्ये १६ कोटी रुपये खर्चून नंदा की चौकी पूलाचा रस्ता खचला. यामुळे पुलावरून होणारी वाहतूक बंद करण्यात आली आहे. प्रशासनाकडून खड्डे भरून पूल वाहतुकीसाठी खुला केल्याचा दावा केला जातोय. तर बांधकाम विभागाने तीन दिवसात तपास अहवाल मागवला आहे. Congress Targets Government Over 16 Crore Bridge Damage.अवघ्या दोन आठवड्यापूर्वी नंदा की चौकी पूल वाहतुकीसाठी खुला करण्यात आला होता. मात्र मुसळधार पावसानं कामाची पोलखोल केली. जवळपास वर्षभरात पूल बांधण्यात आला होता. मात्र रस्त्याचा मोठा भाग खचल्यानं खोल खड्डा पडला. या घटनेनंतर पुलावरून वाहतूक थांबवण्यात आली. खड्डा पडल्याची माहिती मिळताच प्रशासनाचे पथक घटनास्थळी दाखल झाले. त्यांनी पुलावरील खड्ड्यात भराव टाकण्याचं काम सुरू केलं..MCC License Suspended: मुंबईतील क्रिकेट संघटनांना तुकाराम मुंढेंचा दणका, क्रिकेट क्लब ऑफ इंडियासह ५ क्लबचे परवाने निलंबित.गेल्या वर्षी १५ सप्टेंबरला आलेल्या पुरात नंदा की चौकीचा जुना पूल वाहून गेला होता. यानंतर बांधकाम विभागाने तात्पुरता पूल तयार केला. तो पूलही ११ जुलै रोजी खचला. यानंतर नवा पूल वाहतुकीला खुला केला. मात्र पहिल्याच पावसात रस्त्याच्या कामात त्रुटीमुळे मोठा खड्डा पडल्यानं वाहतूक बंद करण्याची वेळ आली. एका वर्षातच जुना पूल, तात्पुरता पूल आणि नव्याने खुला करण्यात आलेला पूल बंद पडल्यानं अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत..काँग्रेस नेत्याची टीकारस्त्याचा भराव खचल्यानंतर आता कामाच्या गुणवत्तेवर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. विरोधकांकडून यावर टीकाही केली जात आहे. काँग्रेस नेते आर्येंद्र शर्मा यांनी अनोख्या पद्धतीने या मुद्द्याकडे लक्ष वेधलं आहे. दुर्बिण घेऊन पुलावर बांधकामाची गुणवत्ता शोधण्याचा प्रयत्न करत आर्येंद्र शर्मा यांनी निषेध नोंदवला. याचा व्हिडीओसुद्धा सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.