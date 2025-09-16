Dehradun Sahastradhara Cloudburst : सहस्रधारात पावसाचा हाहाकार, दुकाने गेली वाहून; अनेक जण बेपत्ता

Cloudburst in Sahastradhara, Dehradun causes massive destruction as shops swept away and several people reported missing : उत्तराखंडची राजधानी देहरादूनमधील प्रसिद्ध सहस्त्रधारा परिसरात सोमवारी रात्री मुसळधार पावसामुळे ढगफुटीची घटना घडली आहे. या घटनेमुळे काही दुकाने वाहून गेली असून अनेक बेपत्ता झाल्याची माहिती आहे. याप्रकरणी प्रशासनाने तातडीने बचावकार्य सुरू केले असून आसपासच्या लोकांना सुरक्षित ठिकाणी हलवण्यात आले आहे. तसेच बेपत्ता झालेल्या व्यक्तींचा शोध घेतला जात असल्याचं प्रशासनाकडून सांगण्यात आलं आहे. .ढगफुटीच्या घटनेनंतर जिल्हा प्रशासनाकडून सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे. आज सकाळी जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्वत: घटनास्थळी दाखल होत पाहणी केली. तसेच एसडीआरएफ, एनडीआरएफ पथकाने बचावकार्याला गती दिली आहे. महत्त्वाचे म्हणजे ढगफुटीच्या घटनेनंतर सकाळपासून ऋषिकेशमध्ये चंद्रभागा नदीच्या पाणीपातळीत वाढ झाली आहे. \\या नदीत अडकलेल्या तीन नागरिकांनाही एसडीआरएफच्या पथकाने सुखरूप बाहेर काढले आहे..Cloudburst in J&K's Doda : जम्मूतील दोडा- किश्तवाडमध्ये ढगफुटी, ४ जणांचा मृत्यू, १० घरे गेली वाहून; जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय महामार्ग बंद .नदीच्या प्रवाहामुळे किनाऱ्यावरील अनेक दुकाने पूर्णपणे वाहून गेली असून त्यामुळे लाखोंचे नुकसान झाल्याची माहिती आहे. तसेच अनेक जण बेघर झाले आहेत. याशिवाय तमसा नदीच्या पाणीपातळीतही वाढ झाली आहे. नदीच्या पाण्याच्या प्रवाहामुळे टपकेश्वर महादेव मंदिर परिसरात १-२ फूट चिखल साचला आहे. त्यामुळे मंदिर परिसराचेही मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे..Kishtwar Cloudburst : ढगफुटीने भीषण दुर्घटनेत १० जणांचा मृत्यू, आकडा वाढण्याची भीती; पर्यटक अन् भाविकांची असते गर्दी.यासंदर्भात बोलताना उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी म्हणाले, की "देहरादूनच्या सहस्त्रधारा येथे रात्री झालेल्या मुसळधार पावसामुळे काही दुकानांचे नुकसान झाल्याची माहिती मिळाली आहे. जिल्हा प्रशासन, एसडीआरएफ आणि पोलिस घटनास्थळी दाखल झाले असून मदतकार्य सुरु करण्यात आलं आहे. पुढे बोलताना, ''मी स्वतः स्थानिक प्रशासनाच्या संपर्कात असून परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहे'', असंही त्यांनी सांगितलं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.