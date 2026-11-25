Delhi Crime: दिल्लीतील प्रीत विहार परिसरात एका २२ वर्षीय तरुणीवर सामूहिक अत्याचार झाल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. या प्रकरणी पोलिसांनी तीन जणांना अटक केली आहे. यामध्ये दोन महिलांचाही समावेश आहे. तर अन्य तीन आरोपी फरार असून पोलीस त्यांचा शोध घेत आहेत. पीडित तरुणी आणि आरोपी एकाच कॅफेमध्ये काम करत होते. सर्वजण एकत्र पार्टी करण्यासाठी गेले होते. .याबाबत मिळालेल्या माहितीनुसार पीडित तरुणी कडकडडूमा येथील क्रॉस रिव्हर मॉलमधील कॅफे ८ मध्ये काम करते. आरोपीही याच कॅफेमध्ये काम करत असल्याची माहिती आहे. सोमवारी रात्री तरुणीसह एकूण आठ जण प्रीत विहारमधील सल्तनत कॅफेमध्ये गेले होते. तिथे सर्वांनी पार्टी केली आणि डान्सही केला..भारतात नवीन शहराची निर्मिती होणार, सहा लाख लोकसंख्येसाठी नियोजन... मास्टर प्लॅनलाही मंजुरी.रात्री साडेअकराच्या सुमारास कॅफे बंद झाला होता. मात्र पार्टीत सहभागी असलेल्या एका व्यक्तीकडे कॅफेची चावी होती. त्यामुळे कॅफे पुन्हा उघडण्यात आला. त्यानंतर सर्वांनी तिथेच पार्टी सुरू ठेवली. यावेळी सर्वांनी मद्यपान केल्याची माहिती समोर आली आहे. मंगळवारी पहाटे साडेतीनच्या सुमारास सर्वजण कॅफेबाहेर पडले. यानंतर काही वेळातच तरुणीने तिच्यासोबत अत्याचार झाल्याचा आरोप केला..दोन तरुणांनी तिच्यावर सामूहिक अत्याचार केल्याचा आरोप तिने केला आहे. तसेच इतर सहकाऱ्यांनीही या घटनेत साथ दिल्याचं तिने तक्रारीत म्हटलं आहे. या तक्रारीनंतर पोलिसांनी सहा जणांविरोधात गुन्हा दाखल केला. या प्रकरणात पोलिसांनी दोन महिलांसह तीन जणांना अटक केली आहे. उर्वरित तीन आरोपी अद्याप फरार आहेत. त्यांचा शोध घेण्यासाठी पोलिसांची पथके काम करत आहेत..दरम्यान घटनेनंतर तरुणी एका मित्रासह आणि दोन महिलांसोबत तिथून निघाल्याचं सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये दिसत आहे. पहाटे ५ वाजून ४५ मिनिटांच्या सुमारास ती पोलीस ठाण्यात पोहोचली आणि तक्रार दाखल केली. पोलिसांनी तिचा जबाब नोंदवला असून या प्रकरणाचा पुढील तपास सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.