Delhi Air Pollution : दिल्लीतील वायू प्रदूषण कोरोनापेक्षाही घातक, 'या' लोकांना ताबडतोब शहर सोडण्याचा सल्ला

Summaryदिल्लीतील वायू प्रदूषण अतिशय गंभीर स्तरावर असून, ते कोविडपेक्षा जास्त प्राणघातक ठरत आहे.एम्सचे माजी संचालक डॉ. रणदीप गुलेरिया यांनी कमकुवत फुफ्फुस असलेल्या लोकांना दिल्ली सोडण्याचा सल्ला दिला आहे.श्वसनाचे रुग्ण १५–२०% ने वाढले असून, दमा आणि सीओपीडीच्या तक्रारी झपाट्याने वाढत आहेत..दर हिवाळ्यात दिल्ली विषारी धुराच्या चादरीत लपेटली जाते, परंतु डॉक्टरांचे म्हणणे आहे की यावेळी हवा आणखी विषारी आहे. एम्सचे माजी संचालक आणि देशातील आघाडीचे फुफ्फुसरोगतज्ज्ञ डॉ. रणदीप गुलेरिया यांनी इशारा दिला आहे की देशाची राजधानी सार्वजनिक आरोग्य आणीबाणीचा सामना करत आहे, ज्यामुळे लोकांच्या फुफ्फुसांना, हृदयांना आणि मेंदूंचे नुकसान होत आहे..डॉ.गुलेरिया यांनी इशारा दिला आहे की दिल्लीची हवेची गुणवत्ता अत्यंत धोकादायक पातळीवर पोहोचली आहे आणि कमकुवत फुफ्फुस असलेल्या लोकांनी शक्य असल्यास शहर सोडावे. त्यांनी असेही म्हटले आहे की जर कोणी दिल्ली सोडू शकत नसेल तर त्यांनी स्वतःचे संरक्षण करण्यासाठी पावले उचलावीत, जसे की मास्क घालणे, घरी एअर फिल्टर वापरणे आणि डॉक्टरांच्या सल्ल्याचे पालन करणे. डॉ. गुलेरिया यांनी स्पष्टपणे सांगितले की दिल्लीचे वायू प्रदूषण शांतपणे लोकांना मारत आहे, जे कोविड-१९ पेक्षा जास्त प्राणघातक असल्याचे सिद्ध होत आहे. .श्वसनाच्या रुग्णांमध्ये झपाट्याने वाढडॉ. गुलेरिया यांच्या मत दिल्लीच्या रुग्णालयांमध्ये श्वास घेण्यास त्रास, तीव्र खोकला आणि दमा आणि सीओपीडी सारख्या दीर्घकालीन फुफ्फुसाच्या आजारांच्या रुग्णांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. ते म्हणाले, "हवेची गुणवत्ता बिघडते तेव्हा श्वसनाचे रुग्ण १५ ते २० टक्क्यांनी वाढतात. प्रदूषण पातळी वाढल्यानंतर साधारणपणे चार ते सहा दिवसांनी ही प्रकरणे दिसून येतात." ते पुढे म्हणाले, "सर्वात चिंताजनक बाब म्हणजे तरुण आणि निरोगी लोकांनाही आता सतत खोकला, छातीत जळजळ आणि श्वास घेण्यास त्रास होत आहे, हे सर्व दिल्लीच्या विषारी हवेमुळे होते." . डॉ. गुलेरिया यांनी एका वृत्तवाहिनीशी बोलताना सांगितले की प्रदूषण केवळ फुफ्फुसांनाच हानी पोहोचवत नाही तर रक्तप्रवाहात पोहोचून शरीरालाही अंतर्गत नुकसान पोहोचवते. PM2.5 सारखे कण रक्तप्रवाहात प्रवेश करतात आणि जळजळ वाढवतात, रक्तदाब आणि साखरेची पातळी वाढवतात आणि कोलेस्टेरॉलवर परिणाम करतात. .वायू प्रदूषण हा एक मूक किलर आहे, ज्यामुळे २०२१ मध्ये जगभरात ८ दशलक्षाहून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला, जो कोविडपेक्षा जास्त आहे. ते पुढे म्हणाले की "दुःखाची गोष्ट म्हणजे, कोणत्याही मृत्यू प्रमाणपत्रावर 'वायू प्रदूषण'चा उल्लेख नाही, तरीही ते सध्याच्या आजारांना मृत्यूच्या टप्प्यापर्यंत वाढवते." .मानसिक आरोग्यावरही परिणाम प्रदूषणाचा मानसिक आरोग्यावरही परिणाम होत आहे. त्यांनी स्पष्ट केले, "लोक थकवा, आळस, मंद मूड आणि एकाग्रतेचा अभाव यासारख्या समस्या नोंदवत आहेत. हे क्लासिक ब्रेन फॉग नाही, परंतु हे स्पष्ट आहे की लोक सतर्कता आणि उर्जेचा अभाव अनुभवत आहेत.".मुलांना सर्वाधिक धोकाडॉ. गुलेरिया यांनी सांगितले की या प्रदुषणाचा मुलांना सर्वाधिक धोका असतो. मुले जलद श्वास घेतात, बाहेर खेळतात आणि जमिनीवरील प्रदूषणाच्या सर्वात जास्त संपर्कात येतात. संशोधनातून असे दिसून आले आहे की त्यांच्या फुफ्फुसांचा विकास खुंटला आहे. दिल्लीत वाढणाऱ्या मुलांची फुफ्फुसांची क्षमता स्वच्छ शहरांमधील मुलांपेक्षा कमी असते. हे नुकसान कायमचे असू शकते.असा इशाराही त्यांनी दिला आहे. .FAQs प्र. 1: दिल्लीतील वायू प्रदूषण किती धोकादायक आहे? उ. डॉ. गुलेरिया यांच्या मते, सध्याची हवा कोविडपेक्षाही अधिक प्राणघातक असून सार्वजनिक आरोग्य आणीबाणीचे रूप घेत आहे.प्र. 2: कोणत्या लोकांनी दिल्ली सोडावी? उ. ज्यांना फुफ्फुसांचे आजार आहेत किंवा ज्यांचे फुफ्फुस कमजोर आहेत त्यांनी शक्य असल्यास शहर सोडावे.प्र. 3: प्रदूषणामुळे कोणते आजार वाढतात? उ. दमा, सीओपीडी, खोकला, छातीत जळजळ, तसेच हृदय आणि मेंदूशी संबंधित आजार वाढतात.प्र. 4: प्रदूषण शरीरावर कसे परिणाम करते? उ. PM2.5 कण रक्तात प्रवेश करून जळजळ, रक्तदाब, साखर आणि कोलेस्टेरॉल वाढवतात.प्र. 5: मानसिक आरोग्यावर प्रदूषणाचा काय परिणाम होतो? उ. थकवा, आळस, मंद मूड आणि एकाग्रतेचा अभाव यांसारखे लक्षणे वाढतात.प्र. 6: मुलांवर प्रदूषणाचा परिणाम कसा होतो? उ. मुलांची फुफ्फुसांची वाढ खुंटते आणि त्यांची फुफ्फुसक्षमता स्वच्छ शहरांतील मुलांपेक्षा कमी राहते.