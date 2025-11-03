देश

Delhi Air Pollution : दिल्लीतील वायू प्रदूषण कोरोनापेक्षाही घातक, 'या' लोकांना ताबडतोब शहर सोडण्याचा सल्ला

Toxic Smog Delhi : PM2.5 कण रक्तप्रवाहात प्रवेश करून शरीरातील जळजळ, रक्तदाब आणि साखर वाढवतात. प्रदूषण मानसिक आरोग्यावरही परिणाम करत आहे — थकवा, मंद मूड आणि एकाग्रतेचा अभाव वाढला आहे.
A thick blanket of smog covering Delhi as residents struggle to breathe — doctors warn air pollution is deadlier than COVID-19.

A thick blanket of smog covering Delhi as residents struggle to breathe — doctors warn air pollution is deadlier than COVID-19.

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

Summary

  1. दिल्लीतील वायू प्रदूषण अतिशय गंभीर स्तरावर असून, ते कोविडपेक्षा जास्त प्राणघातक ठरत आहे.

  2. एम्सचे माजी संचालक डॉ. रणदीप गुलेरिया यांनी कमकुवत फुफ्फुस असलेल्या लोकांना दिल्ली सोडण्याचा सल्ला दिला आहे.

  3. श्वसनाचे रुग्ण १५–२०% ने वाढले असून, दमा आणि सीओपीडीच्या तक्रारी झपाट्याने वाढत आहेत.

दर हिवाळ्यात दिल्ली विषारी धुराच्या चादरीत लपेटली जाते, परंतु डॉक्टरांचे म्हणणे आहे की यावेळी हवा आणखी विषारी आहे. एम्सचे माजी संचालक आणि देशातील आघाडीचे फुफ्फुसरोगतज्ज्ञ डॉ. रणदीप गुलेरिया यांनी इशारा दिला आहे की देशाची राजधानी सार्वजनिक आरोग्य आणीबाणीचा सामना करत आहे, ज्यामुळे लोकांच्या फुफ्फुसांना, हृदयांना आणि मेंदूंचे नुकसान होत आहे.

Loading content, please wait...
air pollution
corona crisis in india
fog city
pollution in Delhi
FAQ

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com