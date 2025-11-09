Delhi Pollution : दिल्लीत श्वास घेणेही कठीण, AQI ४00 च्या वर; २३ भागांत रेड झोन जाहीर

दिल्लीत थंडी वाढत आहे आणि तापमानात सातत्याने घट होत आहे. तर दुसरीकडे प्रदुषणाने उच्चांक गाठला आहे. आज दिल्लीचे कमाल तापमान २७ अंश सेल्सिअस आणि किमान तापमान ११ अंश सेल्सिअस राहण्याचा अंदाज आहे. हवामान खात्याने पुढील पाच दिवस दिल्लीत धुके राहण्याचा अंदाज वर्तवला आहे. येत्या काही दिवसांत तापमानात आणखी घट होण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे थंडी आणखी तीव्र होईल. .थंडीसोबतच दिल्लीचा AQI सातत्याने ३०० ते ४०० दरम्यान राहिला आहे आणि हवेची गुणवत्ता अत्यंत वाईट श्रेणीत आहे. आज, दिल्लीचा AQI ३९१ आहे, जी अतिशय वाईट परिस्थिती आहे. दिल्लीवासीयांना थंडी आणि प्रदूषण दोन्हीचा सामना करावा लागत आहे. परिणामी, लोकांना सर्दी आणि खोकला, डोळ्यांची जळजळ आणि श्वास घेण्यास त्रास होणे यासारख्या आरोग्य समस्या येत आहेत. .नोएडा आणि दिल्लीमध्ये AQI ३९२, गाझियाबाद ३८७ आणि गुरुग्राम २५४ आहे. हवामान खात्याने पुढील पाच दिवस या भागात तापमानात घट होण्याचा अंदाज वर्तवला आहे, ज्यामुळे थंडी आणखी वाढेल. काही राज्यांमध्ये पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे. ९ ते १३ नोव्हेंबर दरम्यान तामिळनाडू, केरळमध्येही काही ठिकाणी मुसळधार पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. .FAQs प्र1. दिल्लीचा AQI सध्या किती आहे? 👉 दिल्लीचा AQI सध्या सुमारे ३९१ आहे, जो “अत्यंत वाईट” श्रेणीत आहे.प्र2. AQI 400 पेक्षा जास्त असणे म्हणजे काय? 👉 याचा अर्थ हवा गंभीरपणे प्रदूषित असून श्वसनविकार असलेल्या लोकांसाठी अत्यंत धोकादायक आहे.प्र3. कोणते भाग “रेड झोन” घोषित करण्यात आले आहेत? 👉 दिल्लीतील २३ भागांना उच्च प्रदूषणामुळे “रेड झोन” म्हणून घोषित केले आहे.प्र4. दिल्लीतील तापमान किती आहे? 👉 कमाल तापमान २७°C आणि किमान तापमान ११°C आहे.प्र5. पुढील काही दिवस हवामान कसे राहणार आहे? 👉 पुढील पाच दिवस धुके राहील आणि तापमान आणखी घटण्याची शक्यता आहे.प्र6. इतर कोणत्या राज्यांत पावसाचा अंदाज आहे? 👉 तामिळनाडू आणि केरळमध्ये ९ ते १३ नोव्हेंबरदरम्यान मुसळधार पावसाचा अंदाज वर्तवला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.