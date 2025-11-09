देश

Delhi Pollution : दिल्लीत श्वास घेणेही कठीण, AQI ४00 च्या वर; २३ भागांत रेड झोन जाहीर

Delhi weather : दिल्लीचे कमाल तापमान २७°C आणि किमान तापमान ११°C नोंदवले गेले आहे. हवामान खात्याने पुढील पाच दिवस धुके आणि थंडी वाढण्याचा अंदाज वर्तवला आहे. नोएडा, गाझियाबाद, आणि गुरुग्राममध्येही प्रदूषणाचा स्तर धोकादायक पातळीवर आहे.
दिल्लीत थंडी वाढत आहे आणि तापमानात सातत्याने घट होत आहे. तर दुसरीकडे प्रदुषणाने उच्चांक गाठला आहे. आज दिल्लीचे कमाल तापमान २७ अंश सेल्सिअस आणि किमान तापमान ११ अंश सेल्सिअस राहण्याचा अंदाज आहे. हवामान खात्याने पुढील पाच दिवस दिल्लीत धुके राहण्याचा अंदाज वर्तवला आहे. येत्या काही दिवसांत तापमानात आणखी घट होण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे थंडी आणखी तीव्र होईल.

