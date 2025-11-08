Delhi Airport : दिल्ली विमानतळावर ATCमध्ये मोठा बिघाड, ९०० विमानांना विलंब तर २० उड्डाणे रद्द; ३६ तासांनतर काय आहे परिस्थिती?

Summaryदिल्ली विमानतळावरील ३६ तासांपूर्वी झालेल्या तांत्रिक बिघाडानंतर उड्डाण सेवा आता हळूहळू पूर्ववत होत आहेत.शुक्रवारी सुमारे ९०० उड्डाणांना विलंब झाला आणि २० उड्डाणे रद्द करण्यात आली.शनिवारी १२९ उड्डाणे (५३ आगमन, ७६ प्रस्थान) उशिराने आली, म्हणजे परिस्थिती सुधारली आहे..Delhi Airport News : दिल्ली विमानतळावरील विमान सेवा आता हळूहळू सामान्य होत आहेत.सुमारे ३६ तासांपूर्वी झालेल्या मोठ्या तांत्रिक बिघाडानंतर शनिवारी परिस्थितीत सुधारणा झाली. अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार शनिवारी एकूण १२९ विमाने (५३ आगमन आणि ७६ उड्डाणे) उशिराने आली. शुक्रवारी ही संख्या जवळपास ९०० होती. तर २० उड्डाणे रद्द करण्यात आली होती. .दिल्ली विमानतळाने एअर ट्रॅफिक कंट्रोल (ATC) च्या फ्लाइट प्लॅनिंग सिस्टीममधील बिघाडाबद्दल एक मोठी अपडेट जारी केली आहे. ही समस्या बुधवार, गुरुवार आणि शुक्रवारी देखील आढळून आली. याचा शेकडो उड्डाणांवर परिणाम झाला, अनेक उड्डाने रद्द आणि विलंबाने झाल्यामुळे संपूर्ण विमानतळावर गोंधळ निर्माण झाला आणि प्रवाशांना मोठ्या प्रमाणात गैरसोयीचा सामना करावा लागला. विमानतळाने शनिवारी सांगितले की "विमानतळावर आता परिस्थती पूर्ववत झाली आहे. त्यांनी सर्व फ्लाइट माहितीसाठी त्यांच्या एअरलाइन्सशी संपर्क साधावा." असे आवाहन करण्यात आले आहे. .इंदिरा गांधी आंतरराष्ट्रीय विमानतळ (IGIA) ने प्रवाशांना कळवले की एअर ट्रॅफिक कंट्रोलच्या फ्लाइट प्लॅनिंग प्रक्रियेला समर्थन देणाऱ्या ऑटोमेटेड मेसेज स्विचिंग सिस्टम (AMSS) मध्ये होणारी तांत्रिक समस्या हळूहळू सुधारत आहे.दिल्ली विमानतळावरील एअरलाइन्सचे कामकाज सामान्य होत आहे आणि सर्व संबंधित अधिकारी कोणतीही गैरसोय कमी करण्यासाठी परिश्रमपूर्वक काम करत आहेत. प्रवाशांना फ्लाइट-संबंधित माहितीसाठी त्यांच्या एअरलाइन्सशी संपर्कात राहण्याचा सल्ला देण्यात येत आहे..New Delhi : जागतिक पातळीवर दिल्ली विमानतळ नवव्या स्थानी: अटलांटा पहिल्या क्रमांकावर; प्रवासी संख्येवर ‘एसीआय’ची क्रमवारी .IGI ची पोस्ट इंदिरा गांधी आंतरराष्ट्रीय विमानतळाने पुन्हा एकदा माहिती पोस्ट केली, ज्यामध्ये म्हटले आहे की, "AAI ने विमानतळावरील ऑटोमॅटिक मेसेज स्विचिंग सिस्टम (AMSS) मधील तांत्रिक समस्येचे निराकरण केले, ज्यामुळे उड्डाण संदेशांवर प्रक्रिया करण्यात विलंब होत होता. ही समस्या ६ नोव्हेंबर २०२५ रोजी IP-आधारित AMSS प्रणालीमध्ये आढळून आली. त्यानंतर लगेचच, नागरी विमान वाहतूक सचिवांनी AAI अध्यक्ष, सदस्य ANS आणि इतर अधिकाऱ्यांसोबत आढावा बैठक घेतली आणि समस्या सोडवण्यासाठी आवश्यक सूचना दिल्या.". "सुरळीत आणि सुरक्षित हवाई वाहतूक ऑपरेशन्स त्वरित सुनिश्चित करण्यासाठी OEM नियुक्त करण्यात आले आणि उड्डाण योजना मॅन्युअली प्रक्रिया करण्यासाठी अतिरिक्त कर्मचारी तैनात करण्यात आले. ECIL अधिकारी आणि AAI कर्मचाऱ्यांची एक टीम अजूनही साइटवर आहे. AMSS प्रणाली आता कार्यरत आहेत. काही प्रलंबित कामांमुळे ऑटोमॅटिक ऑपरेशन्सच्या सामान्य ऑपरेशनमध्ये काही विलंब होऊ शकतो, परंतु परिस्थिती लवकरच सामान्य होईल. एअरलाइन्स आणि प्रवाशांना झालेल्या गैरसोयीबद्दल आम्हाला खेद आहे." ही समस्या गुरुवारी दुपारी ३ वाजता सुरू झाली, परंतु त्याचे परिणाम बुधवारी दिसून आले. तथापि, शुक्रवारी परिस्थिती आणखी वाढली. असे पोस्टमध्ये म्हटले आहे. .FAQs दिल्ली विमानतळावरील बिघाड कशामुळे झाला? 👉 ऑटोमॅटेड मेसेज स्विचिंग सिस्टम (AMSS) मध्ये तांत्रिक बिघाड झाल्यामुळे संपूर्ण एअर ट्रॅफिक व्यवस्थेत अडथळा निर्माण झाला.ही समस्या किती काळ टिकली? 👉 अंदाजे ३६ तासांपर्यंत ही समस्या कायम होती, त्यानंतर हळूहळू सुधारणा झाली.किती उड्डाणांवर परिणाम झाला? 👉 जवळपास ९०० उड्डाणांना विलंब झाला आणि २० उड्डाणे रद्द करण्यात आली.प्रवाशांना सध्या काय सल्ला दिला आहे? 👉 प्रवाशांनी त्यांच्या एअरलाइन्सशी थेट संपर्क साधून फ्लाइटची ताजी माहिती घ्यावी.ही प्रणाली पुन्हा पूर्णपणे कार्यरत झाली आहे का? 👉 होय, प्रणाली कार्यरत आहे, पण काही प्रलंबित कामांमुळे थोडा विलंब अजूनही संभवतो.या घटनेनंतर कोणती पावले उचलण्यात आली? 👉 OEM व ECIL अधिकाऱ्यांना तैनात करण्यात आले, आणि मॅन्युअल प्रोसेसिंगसाठी अतिरिक्त कर्मचारी लावले गेले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.