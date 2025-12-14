Delhi Air Pollution : राजधानी दिल्लीचा श्वास गुदमरला ! AQI ४९१ वर, हवा बनली विषारी; श्वसन विकारांच्या रुग्णांत प्रचंड वाढ

Summaryदिल्ली-एनसीआरमध्ये AQI ४९१ वर पोहोचल्याने हवा ‘अत्यंत गंभीर’ पातळीवर गेली आहे.वाढत्या वायुप्रदूषणामुळे श्वसन व फुफ्फुसांच्या रुग्णांत मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे.दाट धुके आणि प्रदूषणामुळे श्वास घेणे कठीण होत असून खोकला दीर्घकाळ टिकत आहे..दिल्ली-एनसीआरमधील हवा अत्यंत प्रदूषित झाली आहे,केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या (CPCB) दाव्यानुसार, परिसरातील वायू गुणवत्ता निर्देशांक (AQI) ४९१ असून, त्याचे वर्गीकरण 'अत्यंत गंभीर' असे करण्यात आले आहे. ज्याचा आरोग्यावर विपरीत परिणाम होत आहे. वाढत्या प्रदूषणाचा विशेषतः फुफ्फुसांच्या आजार असलेल्यांना त्रास होत आहे. दिल्लीतील ही विषारी हवा श्वसनाच्या रुग्णांसाठी धोकादायक ठरत आहे, ज्यामुळे त्यांना श्वास घेणेही कठीण होत आहे. एम्सच्या दाव्यानुसार,परिस्थिती इतकी गंभीर झाली आहे की क्लिनिकच्या बाहेर रुग्णांची संख्या सतत वाढत आहे. .डॉक्टरांच्या मते, धुके वाढल्याने रुग्णांच्या श्वसनाच्या समस्या वाढल्या आहेत. रुग्णांच्या फुफ्फुसांची क्षमता निम्मी झाली आहे आणि त्यांचा खोकला आठवडे, नाही तर काही महिने कमी होत नाही. जागे झाल्यावर श्वास लागणे, छातीत जडपणा, थकवा आणि सतत खोकला येणे यासारख्या समस्या सामान्य झाल्या आहेत, ज्यामुळे अशा रुग्णांना वारंवार रुग्णालयात जावे लागते. .Premium|Study Room : दिल्ली प्रदूषण : मूळ समस्या आणि उपाय.एम्स क्लिनिकमध्ये रुग्णांची संख्या वाढलीदिल्लीची हवा इतकी धोकादायक आणि विषारी होत आहे की श्वसन आणि फुफ्फुसांच्या समस्या असलेल्या रुग्णांची संख्या वाढत आहे. एम्समधील इंटरस्टिशियल लंग डिसीज (ILD) क्लिनिकच्या बाहेर याचा परिणाम स्पष्टपणे दिसून येतो. साधारणपणे सुमारे 30 रुग्ण आढळतात, परंतु या हिवाळ्यात प्रदूषणामुळे ही संख्या दुप्पट झाली आहे..FAQs प्रश्न 1: दिल्लीतील AQI ४९१ म्हणजे काय? उत्तर: AQI ४९१ हे ‘अत्यंत गंभीर’ श्रेणीत येते, जे आरोग्यास अत्यंत धोकादायक मानले जाते.प्रश्न 2: या प्रदूषणाचा सर्वाधिक परिणाम कोणावर होतो? उत्तर: दमा, COPD, ILD, वृद्ध, लहान मुले आणि हृदयरोगी रुग्णांवर याचा सर्वाधिक परिणाम होतो.प्रश्न 3: प्रदूषित हवेमुळे कोणती लक्षणे दिसतात? उत्तर: श्वास लागणे, सतत खोकला, छातीत जडपणा, थकवा आणि फुफ्फुसांची क्षमता कमी होणे.प्रश्न 4: AIIMS मध्ये रुग्णांची संख्या का वाढत आहे? उत्तर: वाढते वायुप्रदूषण आणि दाट धुके यामुळे श्वसन विकार अधिक बळावत आहेत.प्रश्न 5: सामान्य नागरिकांनी काय खबरदारी घ्यावी? उत्तर: बाहेर जाणे टाळणे, मास्क वापरणे, घरात एअर प्युरिफायर वापरणे आणि डॉक्टरांचा सल्ला घेणे.प्रश्न 6: ही परिस्थिती किती काळ धोकादायक राहू शकते? उत्तर: हिवाळ्यात हवामान बदल आणि प्रदूषण नियंत्रण न झाल्यास ही स्थिती कायम राहू शकते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.