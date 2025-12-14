देश

Delhi Air Pollution : राजधानी दिल्लीचा श्वास गुदमरला ! AQI ४९१ वर, हवा बनली विषारी; श्वसन विकारांच्या रुग्णांत प्रचंड वाढ

Delhi NCR pollution : AQI ४९१ वर पोहोचला असून AIIMS मधील ILD क्लिनिकमध्ये येणाऱ्या रुग्णांची संख्या हिवाळ्यात दुप्पट झाली आहे.छातीत जडपणा, थकवा, सतत खोकला आणि श्वास लागणे या समस्या सामान्य झाल्या आहेत.
Thick smog engulfs Delhi as AQI touches 491, reducing visibility and causing severe breathing problems for residents.

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

Summary

  1. दिल्ली-एनसीआरमध्ये AQI ४९१ वर पोहोचल्याने हवा ‘अत्यंत गंभीर’ पातळीवर गेली आहे.

  2. वाढत्या वायुप्रदूषणामुळे श्वसन व फुफ्फुसांच्या रुग्णांत मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे.

  3. दाट धुके आणि प्रदूषणामुळे श्वास घेणे कठीण होत असून खोकला दीर्घकाळ टिकत आहे.

दिल्ली-एनसीआरमधील हवा अत्यंत प्रदूषित झाली आहे,केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या (CPCB) दाव्यानुसार, परिसरातील वायू गुणवत्ता निर्देशांक (AQI) ४९१ असून, त्याचे वर्गीकरण 'अत्यंत गंभीर' असे करण्यात आले आहे. ज्याचा आरोग्यावर विपरीत परिणाम होत आहे. वाढत्या प्रदूषणाचा विशेषतः फुफ्फुसांच्या आजार असलेल्यांना त्रास होत आहे. दिल्लीतील ही विषारी हवा श्वसनाच्या रुग्णांसाठी धोकादायक ठरत आहे, ज्यामुळे त्यांना श्वास घेणेही कठीण होत आहे. एम्सच्या दाव्यानुसार,परिस्थिती इतकी गंभीर झाली आहे की क्लिनिकच्या बाहेर रुग्णांची संख्या सतत वाढत आहे.

delhi
Weather
Weather Department
pollution in Delhi

