Delhi Blast Case : दिल्ली ब्लास्टच्या आधीचा आरोपी डॉ. उमरचा धक्कादायक व्हिडीओ समोर...आत्मघाती हल्ल्याबाबत काय म्हणाला होता?

Doctor Umar Video Surfaces : दिल्ली स्फोट प्रकरणातील आरोपी डॉ. उमरचा एक व्हिडीओ समोर आला आहे. या व्हिडीओत त्याने दिल्लीतील आत्मघाती हल्ला योग्य असल्याचं म्हटलं आहे. त्याचा व्हिडीओ आता सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होतो आहे.
दिल्ली बॉम्बस्फोट प्रकरणातील आरोपी डॉक्टर उमरचा एक व्हिडीओ समोर आला आहे. या व्हिडीओत त्याने दिल्लीतील आत्मघाती हल्ला योग्य असल्याचं म्हटलं आहे. डॉक्टर उमचार हा व्हिडीओ नेमका कधीचा आहे? याबाबत अद्याप माहिती समोर आलेली नाही. मात्र, त्याने इतर तरुणांचं ब्रेनवॉश करण्यासाठी हा व्हिडीओ रेकॉर्ड केला असावा, अशी शक्यता आहे.

