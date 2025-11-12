Delhi Blast CCTV : सिग्नलला वाहतूक कोंडी असतानाच झाला स्फोट; दिल्लीतल्या चौकातला नवा CCTV व्हिडीओ आला समोर

दिल्लीत लाल किल्ल्याजवळ सोमवारी सायंकाळी झालेल्या स्फोटाचा व्हिडीओ पहिल्यांदाच समोर आलाय. सीसीटीव्हीत ही घटना कैद झाली आहे. स्फोटात १२ जणांचा मृत्यू झालाय तर २० पेक्षा जास्त जण जखमी झाले आहेत. सीसीटीव्ही फूटेजमध्ये लाल किल्ला मेट्रो स्टेशन गेट एक जवळच्या चौकात ट्राफिकमुळे गाड्या धीम्या गतीने जात असल्याचं दिसतंय. वाहतूक मंदावलेली असतानाच चौकात कारचा स्फोट झाल्याचं सीसीटीव्ही फूटेजमध्ये कैद झालंय. हा व्हिडीओ आता सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे..सीसीटीव्ही फूटेजमध्ये दिसतं की, १० नोव्हेंबर २०२५ रोजी सायंकाळी ६ वाजून ५० मिनिटांनी घटना घडलीय. अंधार पडला असून चौकात मोठी वाहतूक कोंडी झालीय. यात दुचाकी, कार आणि रिक्षा दिसून येतायत. ट्राफिक सिग्नल ग्रीन झाला असूनही गाड्या धीम्यागतीने पुढे सरकतायत. त्याचवेळी अचानक स्फोट झाला..मोदींचं सरकार! बॉम्ब फोडायला येणाऱ्यांना बॉर्डरवरच संपवतात; तो असं म्हणाला अन् पाठीमागे ब्लास्ट झाला, VIDEO VIRAL.सोमवारी सायंकाळी लाल किल्ला मेट्रो स्टेशन गेटनंबर १ जवळ चौकात वाहतूक धीम्यागतीनं पुढं सरकत होती. त्यावेळी अचानक स्फोट झाला. या स्फोटात अनेक वाहनं जळून खाक झाली. घटनेनंतर अनेक व्हिडीओ व्हायरल झाले असून त्यात लोक घाबरलेले आणि पळताना दिसतायत..प्राथमिक तपासात स्फोटकांनी भरलेली कार चौकात आणून तिचा स्फोट घडवल्याचं समोर आलंय. फरिदाबादमध्ये मोठ्या प्रमाणावर स्फोटकं जप्त केल्यानंतर कट उधळला जाण्याच्या भीतीनं घाईगडबडीत दिल्लीत स्फोट घडवून आणल्याचं तपासात समोर आलंय. मुख्य आरोपी डॉक्टर उमर नबी असून त्याच्या संपर्कातील इतर तिघांना अटक करण्यात आली आहे..उमरच्या कुटुंबियांना चौकशीसाठी पोलिसांनी ताब्यात घेतलंय. फरिदाबादमध्ये जप्त केलेलं अमोनियम नायट्रेट आणि दिल्ली स्फोट यांचा संबंध आहे का याचाही तपास सुरू आहे. दिल्ली स्फोटानंतर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेतली आणि तपास यंत्रणांना वेगानं तपास करण्याचे आदेश दिले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.