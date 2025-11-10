Delhi Blast : दिल्लीत २९ वर्षांत किती वेळा झाले स्फोट? संपूर्ण माहिती वाचा एका ठिकाणी

दिल्लीच्या ऐतिहासिक लाल किल्ल्याजवळ सोमवारी संध्याकाळी झालेल्या शक्तिशाली स्फोटाने देशाची राजधानी हादरली.यात किमान ८ जणांचा मृत्यू झाला आहे. स्फोटाचा आवाज दूरवर ऐकू आला, त्यामुळे आजूबाजूच्या परिसरात घबराट पसरली. अनेक दुकाने आणि वाहनांचे नुकसान झाले. .पोलिस आणि बॉम्ब शोधक पथक घटनास्थळी पोहोचले आहे आणि तपास करत आहे, स्फोटाचे कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. प्रशासनाने संपूर्ण परिसरात सुरक्षा वाढवली आहे आणि शोध मोहीम सुरू आहे. स्फोटानंतर संपूर्ण दिल्लीत सह देशभरातली प्रमुख शहरांत हाय अलर्ट जारी करण्यात आला आहे..दिल्लीत स्फोट होण्याची ही पहिलीच घटना नाही. या आधीही मागील २९ वर्षांमध्ये १६ पेक्षा जास्त वेळा स्फोट झाले आहेत. दिल्लीत कधी आणि कुठे-कुठे हे जाणून घेऊया. .२५ मे १९९६: लाजपत नगर सेंट्रल मार्केटमध्ये बॉम्बस्फोट - १६ जणांचा मृत्यू.१ ऑक्टोबर १९९७: सदर बाजाराजवळ दोन बॉम्बस्फोट - अंदाजे ३० जण जखमी.१० ऑक्टोबर १९९७: शांतीवन, कौडिया पुल आणि किंग्जवे कॅम्पमध्ये तीन स्फोट - १ मृत, १६ जखमी.१८ ऑक्टोबर १९९७: राणी बाग मार्केटमध्ये दोन स्फोट - १ मृत, २३ जखमी.२६ ऑक्टोबर १९९७: करोल बाग मार्केटमध्ये दोन स्फोट - १ मृत, ३४ जखमी.३० नोव्हेंबर १९९७: लाल किल्ला परिसरात दोन स्फोट - ३ मृत, ७० जखमी.३० डिसेंबर १९९७: पंजाबी बागजवळ बसमध्ये स्फोट - ४ मृत, ३० जखमी.१८ जून २०००: लाल किल्ल्याजवळ दोन शक्तिशाली स्फोट - २ मृत, १२ जखमी.६ मार्च २०००: सदर बाजारात स्फोट - ७ जखमी.७ फेब्रुवारी २०००: पहाडगंजमध्ये स्फोट - ८ जखमी.१४ एप्रिल २००६: जामा मशीद परिसरात दोन स्फोट - १४ जखमी.२२ मे २००५: लिबर्टी आणि सत्यम चित्रपटगृहांमध्ये स्फोट - १ मृत, ६० जखमी.२९ ऑक्टोबर २००५: सरोजिनी नगर, पहाडगंज आणि गोविंदपुरी येथे तीन स्फोट - ५९-६२ मृत, १००पेक्षा जास्त जखमी.१३ सप्टेंबर २००८: करोल बाग, कॅनॉट प्लेस आणि ग्रेटर कैलास-१ येथे पाच स्फोट - २०-३० मृत, ९०पेक्षा जास्त जखमी.२७ सप्टेंबर २००८: मेहरौली फ्लॉवर मार्केट (सराई) मध्ये स्फोट - ३ मृत, २३ जखमी.२५ मे २०११: दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या पार्किंगमध्ये स्फोट - कोणतीही जीवितहानी नाही..FAQ १. दिल्लीमध्ये पहिला मोठा स्फोट कधी झाला?👉 २५ मे १९९६ रोजी लाजपत नगर सेंट्रल मार्केटमध्ये पहिला मोठा बॉम्बस्फोट झाला. २. आतापर्यंत दिल्लीमध्ये एकूण किती स्फोट झाले आहेत?👉 १९९६ ते २०२५ दरम्यान किमान १६ मोठे स्फोट झाले आहेत. ३. सर्वात भीषण स्फोट कोणता होता?👉 २९ ऑक्टोबर २००५ रोजी सरोजिनी नगर व पहाडगंज स्फोटात ५९ पेक्षा जास्त लोकांचा मृत्यू झाला. ४. कोणत्या ठिकाणी सर्वाधिक वेळा स्फोट झाले?👉 लाल किल्ला परिसर, करोल बाग आणि सदर बाजार या भागांत वारंवार स्फोट झाले आहेत. ५. अलीकडील (२०२५) स्फोट कुठे झाला?👉 लाल किल्ल्याजवळ सोमवारी संध्याकाळी झालेल्या स्फोटात ८ जणांचा मृत्यू झाला.६. सध्याची सुरक्षा स्थिती कशी आहे?👉 संपूर्ण दिल्लीत आणि प्रमुख शहरांत हाय अलर्ट जारी करण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.