Delhi Blast : दिल्लीत २९ वर्षांत किती वेळा झाले स्फोट? संपूर्ण माहिती वाचा एका ठिकाणी

Red Fort Blast : १९९६ पासून दिल्लीमध्ये १६ पेक्षा जास्त वेळा बॉम्बस्फोट झाले असून, बहुतांश हल्ल्यांनी गजबजलेल्या बाजारपेठा आणि पर्यटनस्थळे हादरवली. सर्वात भीषण स्फोट २९ ऑक्टोबर २००५ रोजी सरोजिनी नगर आणि पहाडगंज येथे झाला, ज्यात ५९ पेक्षा जास्त लोक ठार झाले.
Security forces inspect the blast site near Delhi’s historic Red Fort after a powerful explosion shook the capital, leaving several dead and injured.

दिल्लीच्या ऐतिहासिक लाल किल्ल्याजवळ सोमवारी संध्याकाळी झालेल्या शक्तिशाली स्फोटाने देशाची राजधानी हादरली.यात किमान ८ जणांचा मृत्यू झाला आहे. स्फोटाचा आवाज दूरवर ऐकू आला, त्यामुळे आजूबाजूच्या परिसरात घबराट पसरली. अनेक दुकाने आणि वाहनांचे नुकसान झाले.

