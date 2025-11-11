सलमान-देवेंद्र-नदीम-तारिक, चार मालक, ३ राज्य; दिल्ली स्फोटातल्या i20 कार मोठे अपडेट समोर

दिल्लीत रविवारी सायंकाळी सात वाजण्याच्या सुमारास लाल किल्ल्याजवळ कारमध्ये भीषण स्फोट झाला. या स्फोटात ११ जणांचा मृत्यू झालाय. तर २५ पेक्षा जास्त जण जखमी झाले आहेत. i20 कारमध्ये हा स्फोट झाला. हा दहशतवादी हल्ला असल्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. स्फोटकांनी भरलेली कार धीम्या गतीनं सिग्नलजवळ आली आणि तिथं अनेक गाड्या थांबल्या असताना स्फोट झाला. आता या प्रकरणी कारच्या जुन्या मालकाला पोलिसांनी चौकशीसाठी ताब्यात घेतलंय. मोहम्मद सलमान असं त्याचं नाव आहे. दीड वर्षांपूर्वी त्यानं कार विकली होती असं पोलिसांना सांगितलंय. ओखला इथं राहणाऱ्या देवेंद्रला ही गाडी विकण्यात आली..सलमानने कार हस्तांतरणाची कागदपत्रं पोलिसांना दिली आहेत. पोलिसांनी याबाबच देवेंद्रची चौकशी केली. त्यात अशी माहिती समोर आली की, त्यानं हरियाणातील अंबाला इथं राहणाऱ्या नदीमला ही कार विकली. आता अंबाला पोलीस या प्रकरणाची चौकशी करत आहेत. हरियाणातील अंबाला, दिल्लीतील ओखला ते काश्मीरमधील पुलवामा इथंपर्यंत या कारचं कनेक्शन समोर आलंय..Delhi Blast Update : दिल्ली स्फोटाचं पुलवामा कनेक्शन समोर, जुना कारमालकही ताब्यात; महत्त्वाची माहिती लागली हाती.आरटीओमधून पोलिसांना अशी माहिती मिळाली की नदीमकडून रॉयल कार झोनच्या मदतीनं कारची विक्री झाली. ही कार पुलवामात राहणाऱ्या तारिकला विकण्यात आलीय. त्यामुळे कारचं पुलवामा कनेक्शन आता समोर येतंय. आता या कारचा खरा मालक कोण आणि ही कार दिल्लीपर्यंत स्फोटकांसह कशी पोहोचली याचा तपास पोलीस करतायत..फरिदाबादमध्ये २० सप्टेंबर २०२५ रोजी या कारची चुकीचं पार्किंग केल्याच्या कारणावरून पावतीही फाडण्यात आली होती. ही कार फरिदाबादला का गेली? असा प्रश्नही समोर येतोय. फरिदाबादमध्येच मोठ्या प्रमाणावर स्फोटकं आढळून आली होती. त्याच्याशी कारचं काही कनेक्शन आहे का यादृष्टीने आता तपास यंत्रणा माहिती घेत आहेत..दिल्ली स्फोटात ९ जणांचा मृत्यू, २० पेक्षा जास्त जखमी; मृत अन् जखमींची यादी आली समोर.पोलिसांनी रविवारी मोठी कारवाई करत तब्बल २९०० किलो पेक्षा जास्त स्फोटकं फरिदाबादमधून जप्त केली. यानंतर सायंकाळीच दिल्लीत लाल किल्ल्याजवळ आत्मघाती स्फोट झाल्याची घटना घडलीय. करची खरेदी ज्या पद्धतीने केलीय त्यानुसार हा मोठ्या कटाचा भाग असल्याची शंका व्यक्त केली जातेय. दिल्ली पोलिसांची स्पेशल टीम, एनआयए, एनएसजी आणि आयबीसह तपास यंत्रणा कारची ट्रॅव्हल हिस्ट्री आणि मालकाचा शोध घेत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.