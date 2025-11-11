दिल्ली स्फोटात ९ जणांचा मृत्यू, २० पेक्षा जास्त जखमी; मृत अन् जखमींची यादी आली समोर

राजधानी दिल्ली सोमवारी सायंकाळी भीषण स्फोटाने हादरली. लाल किल्ला मेट्रो स्टेशनजवळ एका कारमध्ये सायंकाळी ६ वाजून ५२ मिनिटांनी मोठा स्फोट झाला. या घटनेनंतर परिसरात मोठी खळबळ उडाली. या स्फोटात आतापर्यंत ९ जणांचा मृत्यू झाल्याचं समोर आलं आहे. तर २५ पेक्षा जास्त जण जखमी झाले आहेत. जखमींनी एलएनजेपी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे.स्फोटात वापरण्यात आलेल्या कारची चार वेळा विक्री झाली होती. तीन राज्यांशी या कारचं कनेक्शन आहे. या कारच्या जुन्या मालकाला पोलिसांनी चौकशीसाठी ताब्यात घेतलं आहे. i20 कारमध्ये हा आत्मघाती स्फोट घडवून आणण्यात आला असल्याची प्राथमिक माहिती समोर येतेय..Amit Shah on Delhi Red Fort Blast : दिल्ली लाल किल्ला स्फोटानंतर गृहमंत्री अमित शहांची पहिली प्रतिक्रिया, म्हणाले... .दिल्लीत स्फोटानंतर ८ ते १० गाड्यांनी पेट घेतला. यामुळे मोठ्या प्रमाणावर जिवीतहानी झाली. मृतांचा आकडा वाढण्याची शक्यता आहे. काश्मिरी गेटकडून दर्यागंजकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर कार येताच तिचा स्फोट झाला. स्फोटाच्या आधी सिग्नलवर कारचा वेग कमी झाला होता. स्फोटाची तीव्रता इतकी होती की दीड किमी पर्यंत स्फोटाचे हादरे जाणवले. कारमध्ये आणि कारच्या बाजूला असलेले लोक हवेत फेकले गेले होते..जखमींची नावेशायना परवीन मोहम्मद सैफुल्लाह,दिल्ली हर्षुल संजीव सेठी उत्तराखंडशिवा जायसवाल, उत्तर प्रदेशसमीर, दिल्लीजोगिंदर दिल्लीभवानी शंकर सहरमा, दिल्लीमोहम्मद सफवान मोहम्मद गुफ़रान, दिल्लीगीता शिव प्रसाद, दिल्लीविनय रमकांत पाठकदिल्लीपप्पू दूधवी राम, उत्तर प्रदेशविनोद विशाल सिंह,दिल्लीशिवम संतोष झा, दिल्लीमोहम्मद अहमद शहनवाज, दिल्लीअंकुश सुधीर शर्मा, शाहदरामोहम्मद अब्दुल कादिर, दिल्लीतिलक किशन चंद राज, हिमाचल प्रदेशमोहम्मद दाऊद जानुद्दीन,गाज़ियाबादकिशोरी मोहन लाल, दिल्लीआज़ाद रसूलुद्दीन, दिल्लीमृतांपैकी फक्त एकाचं नाव समजू शकलं आहे. उत्तर प्रदेशातल्या अमरोहा इथल्या अशोक कुमार जगबंश सिंह यांचा मृत्यू झालाय. तर इतर मृतांची आणि गंभीर जखमींची ओळख पटवण्याचं काम सुरू आहे..स्फोटानंतर गृहमंत्री अमित शहा यांनी पोलीस आयुक्तांशी चर्चा केली. त्यानंतर आयबी प्रमुखांनी गृहमंत्र्यांशी चर्चा केली. उत्तर प्रदेशसह लगतची राज्ये आणि देशातील महत्त्वाच्या शहरांमध्ये हाय अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. भारत आणि नेपाळ सीमेवर सावधगिरीचा इशारा देण्यात आलाय..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.