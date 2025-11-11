देश

दिल्ली स्फोटात ९ जणांचा मृत्यू, २० पेक्षा जास्त जखमी; मृत अन् जखमींची यादी आली समोर

दिल्लीत झालेल्या आत्मघाती स्फोटात ९ जणांचा मृत्यू झाला आहे. स्फोटात अनेक जण जखमी झाले असून त्यांच्यावर एलएनजेपी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. स्फोटातील जखमी आणि मृतांची यादी जारी करण्यात आली आहे.
Delhi Blast Tragedy 9 Dead 20 Injured Identities of Victims Revealed

सूरज यादव
राजधानी दिल्ली सोमवारी सायंकाळी भीषण स्फोटाने हादरली. लाल किल्ला मेट्रो स्टेशनजवळ एका कारमध्ये सायंकाळी ६ वाजून ५२ मिनिटांनी मोठा स्फोट झाला. या घटनेनंतर परिसरात मोठी खळबळ उडाली. या स्फोटात आतापर्यंत ९ जणांचा मृत्यू झाल्याचं समोर आलं आहे. तर २५ पेक्षा जास्त जण जखमी झाले आहेत. जखमींनी एलएनजेपी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे

