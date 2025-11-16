देश

दिल्ली स्फोटाच्या ठिकाणी 9mmचे काडतूस, फक्त पोलीस आणि लष्करच वापरते, कुणाचं हरवलंही नाही, कुठून आले?

दिल्लीत लाल किल्ल्याजवळ झालेल्या स्फोटाच्या घटनास्थळी ३ काडतूस सापडले आहेत. यातील दोन जिवंत असून एक रिकामी पुंगळी होती. दरम्यान, हे काडतूस वापरण्याची परवानगी सामान्य माणसाला नसते. त्यामुळे हे आले कुठून असा प्रश्न उपस्थित होतोय.
सूरज यादव
लाल किल्ल्याजवळ कार स्फोटाच्या तपासात आता पोलिसांच्या हाती मोठे पुरावे सापडले आहेत. स्फोटाच्या ठिकाणी ९एमएम कॅलिबरची तीन काडतुसं जप्त करण्यात आली आहेत. यापैकी दोन काडतुसं जिवंत असून एक रिकामी पुंगळी आहे. आता ही काडतुसं कुणाची आहेत, तिथं कुठून आली याचा तपास केला जात आहेत.

