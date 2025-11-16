दिल्ली स्फोटाच्या ठिकाणी 9mmचे काडतूस, फक्त पोलीस आणि लष्करच वापरते, कुणाचं हरवलंही नाही, कुठून आले?

लाल किल्ल्याजवळ कार स्फोटाच्या तपासात आता पोलिसांच्या हाती मोठे पुरावे सापडले आहेत. स्फोटाच्या ठिकाणी ९एमएम कॅलिबरची तीन काडतुसं जप्त करण्यात आली आहेत. यापैकी दोन काडतुसं जिवंत असून एक रिकामी पुंगळी आहे. आता ही काडतुसं कुणाची आहेत, तिथं कुठून आली याचा तपास केला जात आहेत. .पोलिसांना घटनास्थळी पिस्तुल किंवा त्याचा भाग सापडला नाही. फक्त काडतूस सापडले असून शस्त्र हाती लागलं नाहीय. पोलिसांनी सांगितलं की, ९ एमएम पिस्तुल सामान्य नागरिक बाळगू शकत नाहीत. हे शस्त्र सुरक्षा दल किंवा पोलिस कर्मचारीच वापरतात..फॉर्च्युनरची ट्रॅक्टरला धडक, ५ जणांचा जागीच मृत्यू; कारचा चुराडा, घटनास्थळी हादरवणारं दृश्य.दरम्यान, आता प्रश्न उपस्थित होतोय की पोलिसांकडे असणारं काडतूस इथं कुठून आलं? पोलिसांनी त्यांच्या स्टाफकडे असलेल्या काडतुसांची चौकशी केली. पण कुणाचेही शस्त्र किंवा काडतूस हरवलं नाहीय. आता हे काडतूस स्फोटावेळी कारमधून पडले होते का? ते घटनास्थळी कुठून आले? काडतूस सापडले तर शस्त्र कुठे आहे असे प्रश्न उपस्थित होतायत..लाल किल्ल्याजवळच्या स्फोटानंतरचा एक सीसीटीव्ही फुटेज समोर येत आहे. यात जखमी लोकांना बाजूला नेताना दिसतंय. तर काही लोक रस्त्याच्याकडेला दिसतायत. तर पाठिमागे उभा असलेल्या गाड्यांना आग लागल्याचं दिसत आहे. काही जखमींना ई रिक्षातून रुग्णालयात नेण्यात आलं..स्फोटासाठी वापरलेली कार दिल्ली आणि जवळपासच्या ४३ सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कार दिसून आलीय. तपासात असंही समोर आलं की २९ ते ३० ऑक्टोबरला ही कार फरिदाबादमधील अल फलाह युनिव्हर्सिटीत उभा होती. ३० ऑक्टोबरला उमर या कारने फरार झाला होता. धक्कादायक म्हणजे दोन दिवसांपूर्वीच त्याचा सहकारी मुजम्मिलला अटक करण्यात आली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.