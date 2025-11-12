देश

Delhi Blast Pune Connection: दिल्ली बॉम्बस्फोटाचं पुणे कनेक्शन? एटीएसने संशयीत इंजिनियर जुबेरसह दोघांना घेतलं ताब्यात

ATS Raids in Pune: दिल्लीतील बॉम्बस्फोटानंतर तपासाचा धागा पुण्याकडे! एटीएसकडून कोंढवा आणि मुंब्रा परिसरात छापे टाकण्यात आले असून दोघांना ताब्यात घेण्यात आलं आहे. स्फोट प्रकरणाशी त्यांचा संबंध आहे का, याचा तपास सुरू आहे.
कोंढवा आणि मुंब्रा येथे एटीएसची एकाचवेळी छापेमारी

दोन संशयित चौकशीसाठी ताब्यात, ही कारवाई जुबेर हंगरगेकर प्रकरणाशी संबंधित

दिल्ली बॉम्बस्फोटाशी जुबेरचा संबंध नसल्याची प्राथमिक माहिती

जम्मू-काश्मीर, फरीदाबाद आणि दिल्ली प्रकरणांचे महाराष्ट्राशी धागेदोरे शोधण्याचा प्रयत्न.

Dlehi Blast Pune ATS Raid : दिल्लीतील बॉम्बस्फोट प्रकरणानंतर महाराष्ट्रातील दहशतवादविरोधी पथक (एटीएस) अलर्ट झाले असून, कोंढवा आणि मुंब्रा परिसरात मंगळवारी छापेमारी कारवाई करण्यात आली. या कारवाईत दोन संशयितांना ताब्यात घेण्यात आले आहे. याचा संबंध दिल्ली आणि जम्मू-काश्मीरमधील प्रकरणाशी आहे का, याचीही एटीएसकडून चौकशी सुरू आहे.

