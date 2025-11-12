Delhi Blast Pune Connection: दिल्ली बॉम्बस्फोटाचं पुणे कनेक्शन? एटीएसने संशयीत इंजिनियर जुबेरसह दोघांना घेतलं ताब्यात

कोंढवा आणि मुंब्रा येथे एटीएसची एकाचवेळी छापेमारीदोन संशयित चौकशीसाठी ताब्यात, ही कारवाई जुबेर हंगरगेकर प्रकरणाशी संबंधितदिल्ली बॉम्बस्फोटाशी जुबेरचा संबंध नसल्याची प्राथमिक माहितीजम्मू-काश्मीर, फरीदाबाद आणि दिल्ली प्रकरणांचे महाराष्ट्राशी धागेदोरे शोधण्याचा प्रयत्न..Dlehi Blast Pune ATS Raid : दिल्लीतील बॉम्बस्फोट प्रकरणानंतर महाराष्ट्रातील दहशतवादविरोधी पथक (एटीएस) अलर्ट झाले असून, कोंढवा आणि मुंब्रा परिसरात मंगळवारी छापेमारी कारवाई करण्यात आली. या कारवाईत दोन संशयितांना ताब्यात घेण्यात आले आहे. याचा संबंध दिल्ली आणि जम्मू-काश्मीरमधील प्रकरणाशी आहे का, याचीही एटीएसकडून चौकशी सुरू आहे..एटीएसच्या सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, एटीएसच्या तपास पथकाने कोंढवा आणि मुंब्रा येथे एकाचवेळी शोधमोहीम राबवून दोन व्यक्तींना चौकशीसाठी ताब्यात घेतले. या दोघांची ओळख गोपनीय ठेवण्यात आली असून, चौकशी सुरू आहे. या कारवाईचा संबंध कोंडव्यातील संशयित जुबेर हंगरगेकर या व्यक्तीच्या तपासाशी असल्याचे सांगण्यात आले..आयटी अभियंता जुबेर याला एटीएसने कोंढवा परिसरातून नुकतीच अटक केली होती. जुबेर हा पाकिस्तानमधील दहशतवादी संघटना अल कायदाशी संबंधित असल्याचा संशय आहे. त्याचा दिल्ली बॉम्बस्फोटाशी संबंध नसल्याचे एटीएस अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे. सध्या तो एटीएसच्या कोठडीत असून, त्याची कोठडी १४ नोव्हेंबरपर्यंत वाढविण्यात आली आहे..Ram Mandir Flag : श्रीराम जन्मभूमी मंदिरावर ध्वज फडकवण्याची तयारी पूर्ण; चंपत राय यांनी सांगितली कार्यक्रमाची रूपरेषा .एटीएसकडून शोधमोहीम सुरू -एटीएस अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, “जम्मू-काश्मीर, फरीदाबाद आणि दिल्लीतील प्रकरणांचा महाराष्ट्राशी काही संबंध आहे का, हे पडताळून पाहण्यात येत आहे. या प्रकरणात अद्याप कोणाला ताब्यात घेतलेले नाही. ही नियमित तपासाची प्रक्रिया आहे.,” असेही त्यांनी सांगितले. ही संपूर्ण चौकशी एटीएसकडून उच्चस्तरीय पातळीवर केली जात आहे.पुढील काही दिवसांत या तपासातून महत्त्वाचे तपशील समोर येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.