Delhi Blast : दिल्लीत आत्मघातकी हल्ला? स्फोटकांनी भरलेली कार चालवत होता दहशतवादी उमर, CCTV फुटेज समोर

दिल्लीतील लाल किल्ल्याजवळ १० नोव्हेंबर रोजी भीषण स्फोट झाला ज्यात १२-१३ लोकांचा मृत्यू झाला.पोलिसांनी हा आत्मघातकी (फिदायीन) हल्ला असल्याचा संशय व्यक्त केला आहे.स्फोटापूर्वीच्या CCTV फुटेजमध्ये काळा मास्क घातलेला दहशतवादी उमर आय-२० कार चालवत असल्याचा संशय आहे..देशाची राजधानी दिल्लीतील ऐतिहासिक लाल किल्ल्याजवळ सोमवारी १० नोव्हेंबर रोजी संध्याकाळी भीषण स्फोट झाला,यात किमान १२ ते १३ लोक ठार झाले आहेत. अनेक जण जखमी झाले आहेत.हा आत्मघातकी हल्ला असल्याचे मानले जात आहे, दिल्ली पोलिसांनी त्या दृष्टीने तपास सुरु केला आहे. दरम्यान स्फोटापूर्वीचे सीसीटीव्ही फुटेज समोर आले आहे, ज्यामध्ये ट्रॅफिकमधून एक आय-२० कार जात असल्याचे दिसून आले आहे. कारमध्ये काळा मास्क घातलेला व्यक्ती दहशतवादी मोहम्मद उमर असल्याचे मानले जात आहे. हे फुटेज स्फोटाच्या तपासात एक महत्त्वाचा दुवा ठरू शकते. .सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये रस्ता खूप गर्दीचा असताना एक पांढरी आय-२० कार त्या भागातून जात असल्याचे स्पष्टपणे दिसून येते. गाडी ट्रॅफिकमधून दरम्यान पुढे जात होती,फुटेजनुसार, कार चालवणाऱ्या व्यक्तीचा चेहरा काळ्या मास्कने झाकलेला होता. तपास यंत्रणा आता तांत्रिक आणि गुप्त माहितीचा वापर करून कार आणि मास्क घातलेल्या चालकाची ओळख पटवत आहेत..Delhi explosion news: प्राथमिक तपासानुसार दिल्लीत दहशतवादी हल्ला; दोन संशयित पोलिसांच्या ताब्यात, १३ जणांचा मृत्यू.कार कोणाची होती?स्फोट झालेली हुंडई आय२० कार मूळ मोहम्मद सलमानची होती, परंतु त्याने ती नदीमला विकली, ज्याने नंतर ती फरीदाबादमधील कार डीलर रॉयल कार झोनला विकली. नंतर ते तारिकने खरेदी केले आणि नंतर उमरने विकत घेतली. तपासकर्त्यांनी पुष्टी केली आहे की लाल किल्ला मेट्रो स्टेशनच्या गेट क्रमांक १ जवळ एक हुंडई आय२० कार स्फोटकांनी भरलेली होती आणि जाणूनबुजून स्फोट करण्यात आला होता. उच्च गुप्तचर सूत्रांनी माध्यमांना की स्फोटात आठ जणांचा मृत्यू झाला आहे आणि अनेक जण जखमी झाले आहेत, ज्यांवर एलएनजेपी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत..दहशतवादी हल्लानवी दिल्लीतील लाल किल्ला स्फोटाची आता अधिकृतपणे दहशतवादी हल्ला म्हणून चौकशी केली जात आहे. दिल्ली पोलिसांनी लाल किल्ला स्फोटाशी संबंधित एफआयआरमध्ये दहशतवादी कृत्यांसाठी बेकायदेशीर हालचाली (प्रतिबंध) कायद्याचे (UAPA) कलम १६ आणि १८ आणि संबंधित शिक्षेचा समावेश केला आहे. खून आणि हत्येचा प्रयत्न या आरोपांसह स्फोटक पदार्थ कायद्याचे कलम ३ आणि ४ देखील जोडले आहेत. .FAQs 1. दिल्लीतील स्फोट कुठे झाला?➡️ लाल किल्ला मेट्रो स्टेशनजवळ स्फोट झाला. 2. या स्फोटात किती लोक मृत झाले?➡️ सुमारे १२ ते १३ लोकांचा मृत्यू झाला आहे. 3. हा स्फोट कशामुळे झाला?➡️ स्फोटकांनी भरलेल्या कारमुळे स्फोट झाला. 4. कार कोणाची होती आणि ती कोणी चालवली?➡️ कार अखेरीस उमर नावाच्या दहशतवाद्याने विकत घेतली आणि तोच ती चालवत होता. 5. पोलिसांनी कोणत्या कायद्यांतर्गत तपास सुरू केला आहे?➡️ UAPA आणि स्फोटक पदार्थ कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. 6. CCTV फुटेजमध्ये काय दिसते?➡️ काळा मास्क घातलेला उमर ट्रॅफिकमधून आय-२० कार चालवताना दिसतो.