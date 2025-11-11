दिल्ली स्फोटात सेकंड हॅन्ड गाडीचा वापर : जुन्या कारची खरेदी-विक्री करताना 'या' गोष्टी ठेवा लक्षात

दिल्लीत लाल किल्ल्याजवळ झालेल्या स्फोटानं देश हादरला आहे. या स्फोटात ९ जणांचा मृत्यू झालाय तर २० पेक्षा जास्त जण जखमी झाले आहेत. स्थानिक पोलीस आणि तपास यंत्रणांनी या घटनेनंतर वेगानं हाचलाली करत तपास सुरू केलाय. यात पांढऱ्या रंगाच्या i20 कारचा वापर स्फोटासाठी झाल्याचं समोर आलंय. कारच्या मागच्या भागात भीषण स्फोट झालाय..स्फोटात वापरलेली कार हरियाणातील गुरुग्राम नॉर्थ आरटीओमध्ये नोंदणी करण्यात आली होती. या कारचा नंबर HR 26 CE 7624 असा होता. ही कार मोहम्मद सलमान याच्या नावे नोंद होती. स्फोटानंतर सलमानला ताब्यात घेतलं असता त्याने कारची विक्री जम्मूच्या तारिक याला केल्याचं सांगितलं..सलमान-देवेंद्र-नदीम-तारिक, चार मालक, ३ राज्य; दिल्ली स्फोटातल्या i20 कार मोठे अपडेट समोर.जुन्या कारच्या विक्रीनंतर तिचा असा वापर केल्यानंतर जुन्या कारच्या खरेदी-विक्रीवर उलट-सुलट चर्चा सुरू झाल्या आहेत. तुम्ही जर जुनी कार खरेदी करत असाल किंवा विकत असाल तर सावध राहिलं पाहिजे. थोडासा बेजबाबदारपणा अडचणीत आणू शकतो..कुणीही स्वत:चं वाहन कुणालाही विक्री करू शकतं. मात्र यासाठी काही नियम आहेत त्याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. तुमचे वाहन कायमस्वरुपी एखाद्याच्या ताब्यात देण्याआधी, मालकी देण्याआधी त्याला कागदोपत्री मालकी हक्क देणं आवश्यक आहे..गाडीच्या विक्रीनंतर त्याच्या हस्तांतरणाच्या नोंदणीसाठी काही कागदपत्रं लागतात. यात विकत घेणाऱ्या आणि विकरणाऱ्यांचा फोटो, आयडीकार्ड, आरसी, फॉर्म नंबर २९ आणि ३० वर दोघांच्याही सह्या गरजेच्या असतात. आरटीओमध्ये जाऊन ही प्रक्रिया सह करता येते. वाहनाच्या आरसी म्हणजेच नोंदणी प्रमाणपत्रावर खरेदी करणाऱ्याचं नाव टाकलं की जुन्या मालकाची तिथून पुढची जबाबदारी संपुष्टात येते..Nagpur News: दिल्ली स्फोटानंतर शहरात ‘हाय अलर्ट’; संघ मुख्यालय, दीक्षाभूमी, रेल्वे व बस स्थानकात सुरक्षेत वाढ.आरसी ट्रान्सफरएखाद्या वाहनाचं आरसी ट्रान्सफर झालं नाही आणि गाडी नव्या खरेदीदाराकडे सोपवली तर त्या वाहनाचा अपघात झाल्यास किंवा त्याचा वापर करून गुन्हा केल्यास आधीच्या मालकाचं नाव येईल. कारण आरटीओमध्ये वाहनाची मालकी त्याच नावावर असेल. याशिवाय वाहनाची आरसी हस्तांतरीत करण्याआधी मालकानं वाहनाचे सर्व चलान भरलेले असले पाहिजेत. तरच वाहनाची मालकी हस्तांतरीत होते..विमा कंपनीला कळवाविमा कंपनीलासुद्धा या गोष्टीची माहिती देणं गरजेचं असतं. कारण वाहनाची विक्री केली जाते तेव्हा त्याच्या विम्याच्या कागदावर आधीच्या मालकाचं नाव असतं. त्यामुळे आरसी बूकवर नव्या मालकाचं आणि विम्यावर जुन्या मालकाचं नाव असेल तर अपघातानंतर विमा मिळवण्यात अडचणी येऊ शकतात..परराज्यात विकता येतं का? दुसऱ्या राज्यात वाहन खरेदी विक्री करण्यासाठी मूळ वाहन मालकाला संबंधीत आरटीओकडून ना हरकत प्रमाणपत्र घ्यावं लागेल. त्यानंतरच दुसऱ्या राज्यात विक्री करता येते. आरसी ट्रान्सफर करण्यासाठी सरासरी सात दिवसांचा वेळ लागतो. पण इतर राज्यात वाहन विकल्यास त्यासाठी ३० दिवसांपर्यंतचा वेळ लागू शकतो..खरेदी विक्री कशी करावी?तुम्ही एखादं वाहन खरेदी करताय किंवा विकत असाल तर डीलरशिपच्या माध्यमातून व्यवहार करा. यामुळे तुम्हाला क्लिष्ट प्रक्रियेचा सामना करावा लागणार नाही. काही कंपन्या यासाठी अधिकृतपणे जुन्या गाड्यांचा खरेदी-विक्रीचा व्यवसाय करतात. त्यामुळे गाडीचे हस्तांतरण पूर्ण केलं जातं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.