देश

दिल्ली स्फोटात सेकंड हॅन्ड गाडीचा वापर : जुन्या कारची खरेदी-विक्री करताना 'या' गोष्टी ठेवा लक्षात

Second Hand Car : पांढऱ्या रंगाच्या i20 कारचा वापर दिल्लीतील स्फोटासाठी झाल्याचं समोर आलंय. कारच्या मागच्या भागात भीषण स्फोट झालाय. या कारची हरियाणातील गुरुग्राम नॉर्थ आरटीओमध्ये नोंदणी करण्यात आली होती.
Buying a Used Car Beware These Mistakes Can Put You in Legal Trouble

Buying a Used Car Beware These Mistakes Can Put You in Legal Trouble

Esakal

सूरज यादव
Updated on

दिल्लीत लाल किल्ल्याजवळ झालेल्या स्फोटानं देश हादरला आहे. या स्फोटात ९ जणांचा मृत्यू झालाय तर २० पेक्षा जास्त जण जखमी झाले आहेत. स्थानिक पोलीस आणि तपास यंत्रणांनी या घटनेनंतर वेगानं हाचलाली करत तपास सुरू केलाय. यात पांढऱ्या रंगाच्या i20 कारचा वापर स्फोटासाठी झाल्याचं समोर आलंय. कारच्या मागच्या भागात भीषण स्फोट झालाय.

Loading content, please wait...
car
delhi
Red Fort
Terror
blast

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com