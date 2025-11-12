मोदींचं सरकार! बॉम्ब फोडायला येणाऱ्यांना बॉर्डरवरच संपवतात; तो असं म्हणाला अन् पाठीमागे ब्लास्ट झाला, VIDEO VIRAL

दिल्ली स्फोटानंतर आता अनेक व्हिडीओ आणि फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत. सोमवारी दिल्लीत लाल किल्ल्याजवळ कारमध्ये भीषण स्फोट झाला. या स्फोटात १२ जणांचा मृत्यू झालाय तर २० पेक्षा जास्त जण जखमी झाले आहेत. स्फोटा घडला तेव्हाचे काही व्हिडीओ आता व्हायरल झाले आहेत. यात एका भाजप समर्थकाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचं सरकार देशात आहे आणि आता दहशतवाद्यांना यमसदनी धाडलं जातं असं म्हटलंय. स्फोटाच्या आधी समर्थक असं बोलत असतानाच अचानक कारचा स्फोट झाला. याचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झालाय..व्हायरल व्हिडीओत दिसतं की, कुणीही बॉम्ब फोडायला आलं तर त्याला बॉर्डरवरच संपवलं जातं. हे मोदींचं सरकार आहे. या सरकारमध्ये प्रत्येक विभागाला अलर्ट केलंय. आता अशा प्रकारच्या घटना घडणार नाहीत. कुणीही आलं तर बॉम्ब फोडायला आलं तर त्याला बॉर्डरवरच खल्लास केलं जातं असं तो समर्थक म्हणताना दिसतो. नेमकं त्याच क्षणी कार स्फोट झाला. स्फोटानंतर सगळे नागरिक घाबरलेले आणि पळताना दिसत आहेत..स्फोटावेळचा आणखी एक व्हिडीओ याआधी व्हायरल झाला होता. एक व्यक्ती लोकल युट्यूब चॅनेलला प्रतिक्रिया देत होता. त्यावेळी अचानक कारचा स्फोट झाला. त्यामुळे कॅमेरामॅनने कॅमेरा थेट स्फोटाच्या दिशेने वळवला. त्यामुळेही संपूर्ण घटना कॅमेरात कैद झाली.या व्हिडीओत दिसतंय की स्फोट झाला. स्फोटाचा मोठा आवाजही व्हिडीओत ऐकायला येतोय..दोन वर्षांपासून स्फोटकं गोळा करण्याचं काम, रुग्णालयात कामानंतर डॉक्टरांची व्हायची बैठक; शाहीनचे धक्कादायक खुलासे.दिल्ली स्फोट प्रकरणी अटक करण्यात आलेली जैश-ए-मोहम्मदची महिला शाखेची प्रमुख डॉ. शाहीन हिच्याबाबत काही धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. लखनऊची रहिवासी असणारी शाहीन ही फरिदाबादमधील अल फलाह विद्यापीठात काम करते होती, अशी माहिती आहे. मुजम्मिलकडून मिळालेल्या माहितीवरून जम्मू आणि काश्मीर पोलिसांनी तिला फरिदाबादमध्ये अटक केली. तिनेच कारमध्ये एके-47 लपवण्याची परवानगी दिली होती. तपासात असे दिसून आले की ती देखील या दहशतवादी नेटवर्कचा भाग होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.