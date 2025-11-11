देश

Shaheen Shaheed Arrest : दिल्ली बॉम्बस्फोटाबाबत नवीन खुलासा; मसूद अझहरच्या बहिणीच्या संपर्कात होती ‘शाहीन’

Masood Azhar’s Sister Connection with Shaheen Shaheed : भारतात महिला ब्रिगेड तयार करण्याचे सोपवण्यात आले होते काम; जाणून घ्या, अधिक माहिती
Mayur Ratnaparkhe
Updated on

Shaheen Shaheed Arrested from Faridabad : राजधानी दिल्लीतील लाल किल्ल्याजवळ सोमवारी संध्याकाळी झालेल्या भीषण स्फोट प्रकरणी आज एक मोठा खुलासा समोर आला आहे. हरियाणातील फरिदाबाद येथे अटक करण्यात आलेली जैश-ए-मोहम्मदची महिला शाखेची प्रमुख डॉ. शाहीन हिच्याबाबत काही धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.

डॉ. शाहीन ही लखनऊची रहिवासी आहे आणि अटक करण्यात आलेल्या दहशतवादी डॉ. मुझम्मिलची प्रेयसी देखील आहे. सोमवारी तिला फरिदाबाद येथे अटक करण्यात आली. तपासात असे दिसून आले की डॉ. शाहीन जैश-ए-मोहम्मदचा प्रमुख मसूद अझहरची बहीण शाहिदा अझहर हिच्या संपर्कात होती.

याशिवाय,  तपासात असेही समोर आले की शाहीन ही शाहिदा अझहरच्या इशाऱ्यावर भारतात ‘जैश’साठी महिला दहशतवादी ब्रिगेड तयार करत होती. ती जैशच्या जमात-उल-मोमिनत संघटनेशी संबंधित होती.

Amit Shah on Delhi Red Fort Blast : दिल्ली लाल किल्ला स्फोटानंतर गृहमंत्री अमित शहांची पहिली प्रतिक्रिया, म्हणाले...

लखनऊची रहिवासी असणारी शाहीन ही फरिदाबादमधील अल फलाह विद्यापीठात काम करते होती, अशी माहिती आहे. मुझम्मिलकडून मिळालेल्या माहितीवरून जम्मू आणि काश्मीर पोलिसांनी तिला फरिदाबादमध्ये अटक केली. तिनेच कारमध्ये एके-47 लपवण्याची परवानगी दिली होती. तपासात असे दिसून आले की ती देखील या दहशतवादी नेटवर्कचा भाग होती.

delhi

