Amit Shah on Delhi Red Fort Blast : दिल्ली लाल किल्ला स्फोटानंतर गृहमंत्री अमित शहांची पहिली प्रतिक्रिया, म्हणाले...

Home Minister Amit Shah : सुरक्षा यंत्रणांची तातडीने बैठक घेत आणि पंतप्रधान मोदींशी फोनवर बोलल्यानंतर अमित शहांनी मीडियाला माहिती दिली आहे.
Delhi Red Fort Blast: Major Security Alert in the Capital : दिल्लीतील लाल किल्ला येथे झालेल्या स्फोटानंतर देशभर खळबळ माजली आहे. आतापर्यंत हाती आलेल्य माहितीनुसार या घटनेत आठ जणांचा मृत्यू झाला असून, ३० पेक्षा अधिकजण जखमी झाले आहेत. या घटनेनंतर गृहमंत्री अमित शहा यांनी तातडीने सुरक्षा यंत्रणांची बैठक घेतली आणि पंतप्रधान मोदींशी फोनवर संपर्क साधला.

यानंतर अमित शहा यांनी या घटनेबाबत स्वत: माहिती दिली. अमित शहा यांनी सांगितले की,  थोड्याचवेळात मी स्वत: घटनास्थळी जाणार आहे आणि त्यानंतर रूग्णालयात जाऊन जखमींना भेटणार आहे. याशिवाय, यावेळी अमित शहा यांनी या स्फोटात काहीजणांचा मृत्यू झाल्याच्या वृत्तालाही दुजोरा दिला आहे.

 ह्यूंदई i20 कारमध्ये एका स्फोट झाला. या स्फोटामुळे ती कार आणि त्या कारच्या आसपास असणाऱ्या काही वाहनांचं नुकसान झालं आहे त्याचबरोबर त्या ठिकाणी असणारे काही लोक जखमी झाले आहेत आणि काहीजणांचा मृत्यूही झालेला आहे.

रूग्णालयातील सूत्रांच्या माहितीनुसार, आतापर्यंत आठ जणांचा मृत्यू झालेला आहे. काहीजण जखमी आहेत, त्यांच्यावर उपचार सुरू आहे. आम्ही सर्व अँगल खुले ठेवत याप्रकरणाची सखोल चौकशी सुरू केली आहे.

Delhi Red Fort blast Live Update : नागपूरमध्ये अजनी रेल्वे स्थानकावर हायलर्ट ; डॉग्सस्कॉड कडून तपासणी

स्फोटाबाबत जशी माहिती मिळाली,  दिल्ली पोलिस, गुन्हे शाखा, एनआयए टीम, एनएसजी आदी टीम घटनास्थळी दाखल झाल्या आणि सर्वप्रकारची चौकशी सुरू आहे. काही वेळातच स्फोटाचे नेमके कारण काय आहे? याबाबत आपल्या तपास यंत्रणांकडून माहिती समोर येईल अशी मी आशा करतो.

Delhi Red Fort Explosion : राजधानी दिल्ली हादरली! लाल किल्ला परिसरात कारमध्ये भीषण स्फोट ; तीन गाड्यांना आग

स्फोटाची माहिती मिळाल्यानंतर तत्काळ मला पंतप्रधान मोदींचा फोन आला होता. प्राथमिक माहिती घेऊन मी पंतप्रधानांना त्याबाबत सांगितले आहे. आता मी घटनास्थळाकडे निघत आहे. उद्या पहाटे मी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत गृहमंत्रालयात बैठक घेऊन याबाबत सखोल माहिती घेतली जाईल.

