Delhi Bomb Blast: मोठी बातमी! दिल्ली स्फोटातील उमरची दुसरी कार जप्त, कुठे मिळाली? धक्कादायक रहस्य उघड

१० नोव्हेंबर रोजी दिल्लीच्या लाल किल्ला मेट्रो स्टेशनजवळ झालेल्या बॉम्बस्फोटात पोलिसांनी एक मोठा धागा शोधला आहे. पोलिसांनी फरिदाबाद येथून एक लाल फोर्ड इकोस्पोर्ट कार (क्रमांक DL10CK0458) जप्त केली आहे. ही गाडी खंडावली गावाजवळ पार्क केलेली आढळली. त्यानंतर फरिदाबाद पोलिसांनी ती गाडी ताब्यात घेतली. ही गाडी स्फोटात सहभागी असलेल्या संशयितांशी जोडलेली असल्याचे मानले जात आहे..दिल्ली पोलिसांनी मंगळवारी या लाल रंगाच्या इकोस्पोर्ट कारबाबत अलर्ट जारी केला. बॉम्बस्फोटाच्या दिवशी संशयितांसोबत ही कार असल्याचा पोलिसांना संशय होता. त्यानंतर पाच पोलिस पथकांनी दिल्ली आणि आसपासच्या भागात त्याचा शोध घेतला. फरिदाबाद पोलिसांनी कारवाई करत खंडावली गावाजवळ पार्क केलेली कार ताब्यात घेतली. आता वाहन जप्त करण्यात आले आहे आणि फॉरेन्सिक तपासणीची तयारी सुरू आहे..Delhi Blast: दहशतवाद्यांकडे होती आणखी एक कार? i20 नंतर लाल रंगाच्या EcoSportच्या शोधात पोलिस.तपासात असे दिसून आले आहे की फोर्ड इकोस्पोर्ट पूर्वी पंकज गुप्ता यांच्या नावावर नोंदणीकृत होती. तर सध्या ती उमर नबी याच्या नावावर नोंदणीकृत आहे. पंकजकडून उमर यांच्याकडे ही कार कशी गेली आणि त्यादरम्यान इतर कोणत्याही व्यक्तींनी किंवा नेटवर्कने ती वापरली का याचा तपास पोलीस आता करत आहेत. पोलिसांच्या नोंदीनुसार, या गाडीची शेवटची सर्व्हिसिंग २०२४ मध्ये श्रीनगरमध्ये झाली होती..या माहितीमुळे तपास यंत्रणांमध्ये चिंता निर्माण झाली आहे. कारण त्यावरून असे दिसून येते की हे गाडी काश्मीरहून दिल्लीला एका नेटवर्कद्वारे आणले गेले असावे. तपासात असेही आढळून आले की, बॉम्बस्फोटाच्या दिवशी लाल किल्ला मेट्रो स्टेशनजवळील आय२० सोबत ही लाल इकोस्पोर्ट दिसली होती. सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये दोन्ही वाहनांच्या हालचाली टिपल्या गेल्या..Delhi Blast Updates : "बिलाल खान कनेक्शन" मधून उघडले दहशतवादी नेटवर्क? युपी एटीएसची धडक कारवाई! .ज्यामुळे वाहनाचा संशयितांच्या यादीत समावेश झाला. दिल्ली पोलिसांनी आधीच उत्तर प्रदेश आणि हरियाणा पोलिसांना सतर्क केले होते. १० नोव्हेंबर रोजी लाल किल्ला मेट्रो स्टेशनजवळ झालेल्या स्फोटात आतापर्यंत १२ जणांचा मृत्यू झाला आहे आणि २० हून अधिक जण जखमी झाले आहेत. सर्व जखमींवर एलएनजेपी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.