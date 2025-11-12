देश

Delhi Bomb Blast: मोठी बातमी! दिल्ली स्फोटातील उमरची दुसरी कार जप्त, कुठे मिळाली? धक्कादायक रहस्य उघड

Delhi Bomb Blast Car Seized News: दिल्ली बॉम्बस्फोटांशी संबंधित आणखी एक संशयास्पद लाल कार सापडली आहे. फरिदाबाद पोलिसांना लाल इकोस्पोर्ट कार सापडली आहे. लाल इकोस्पोर्ट कारबाबत अलर्ट जारी केला होता.
१० नोव्हेंबर रोजी दिल्लीच्या लाल किल्ला मेट्रो स्टेशनजवळ झालेल्या बॉम्बस्फोटात पोलिसांनी एक मोठा धागा शोधला आहे. पोलिसांनी फरिदाबाद येथून एक लाल फोर्ड इकोस्पोर्ट कार (क्रमांक DL10CK0458) जप्त केली आहे. ही गाडी खंडावली गावाजवळ पार्क केलेली आढळली. त्यानंतर फरिदाबाद पोलिसांनी ती गाडी ताब्यात घेतली. ही गाडी स्फोटात सहभागी असलेल्या संशयितांशी जोडलेली असल्याचे मानले जात आहे.

