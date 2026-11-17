दिल्लीतील शाहदरा इथल्या ज्वाला नगर परिसरात दोन मजली इमारतीचे छत कोसळल्याची घटना घडलीय. यात एका लहान मुलासह दोघांचा मृत्यू झालाय तर चौघे जखमी झाल्याचं समोर आलं आहे. ढिगाऱ्याखाली अनेकजण अडकल्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. जखमींना रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं असून त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. घटनास्थळी पोलीस आणि स्थानिकांकडून बचावकार्य राबवलं जात आहे..दिल्ली अग्निशमन दलाने दिलेल्या माहितीनुसार, सकाळी सव्वा दहाच्या सुमारास ज्वाला नगरच्या गल्ली नंबर ६ इथं एक इमारत कोसळल्याची माहिती मिळाली. त्यानंतर अग्निशमन दलाच्या ४ गाड्या तात्काळ घटनास्थळी पाठवण्यात आल्या. बचावकार्य आणि शोधमोहिम युद्धपातळीवर सुरू करण्यात आलं. दोघांचे मृतदेह बाहेर काढण्यात आले आहेत. तर चौघे जण गंभीर जखमी झाले आहेत..भ्रष्टाचाराचं जिवंत उदाहरण! केजरीवालांचा 'शीशमहल' सर्वांसाठी खुला, तिकीट घेऊन पाहता येणार; भाजप सरकारची घोषणा.इमारतीचे छत कोसळून मृत्यू झालेल्यांमध्ये तीन वर्षीय मुलासह ३५ वर्षीय तरुणाचा समावेश आहे. तीन वर्षांच्या मुलाचं नाव बाबू तर ३५ वर्षीय तरुणाचं नाव पिंटू असं आहे. याशिवाय खूशबू, विकास, अमन, आकाश हे जखमी झाले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.