Delhi Crime News : दिल्ली पुन्हा हादरली! उभ्या असलेल्या स्लीपर बसमध्ये महिलेवर सामूहिक बलात्कार; चालक-वाहकाला अटक, निर्भया प्रकरणाची पुनरावृत्ती?

नवी दिल्ली : राजधानी दिल्लीत पुन्हा एकदा महिलांच्या सुरक्षिततेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी धक्कादायक घटना समोर आली (Delhi Bus Sexual-Harassment Case) आहे. उभी असलेल्या स्लीपर बसमध्ये एका महिलेवर सामूहिक बलात्कार झाल्याचा आरोप असून, या प्रकरणात दिल्ली पोलिसांनी बस चालक आणि वाहकाला अटक केली आहे. संबंधित बसही जप्त करण्यात आली आहे..तक्रारीनुसार, पीडित महिलेने सांगितले की दोन आरोपींनी बसमध्ये तिच्यावर जबरदस्तीने अत्याचार केला. ही घटना सोमवारी (ता.११) रात्री राणी बाग परिसरात घडली. पीडित महिला पीतमपुरा येथील झोपडपट्टीत राहते आणि मंगोलपुरी येथील एका कारखान्यात काम करते..११ मे रोजी नेमकं काय घडलं?वृत्तसंस्थांच्या माहितीनुसार, ११ मे रोजी रात्री कामावरून घरी परतताना ही महिला सरस्वती विहार बस स्टॉपवर उभी होती. त्यावेळी एक स्लीपर बस तिथे थांबली. महिलेने बसच्या दारात उभ्या असलेल्या व्यक्तीकडे वेळ विचारली असता, त्या व्यक्तीने तिला जबरदस्तीने बसमध्ये ओढले..यानंतर बस नांगलोई परिसरात नेण्यात आली, जिथे आरोपींनी तिच्यावर बलात्कार केल्याचा आरोप आहे. पीडित महिला विवाहित असून तिला तीन मुले आहेत. वैद्यकीय तपासणीनंतर पोलिसांनी एफआयआर नोंदवून दोन्ही आरोपींना अटक केली आहे..राजकीय वातावरण तापलेया घटनेनंतर राजकीय वातावरणही तापले आहे. आम आदमी पक्षाचे दिल्ली प्रदेशाध्यक्ष सौरभ भारद्वाज यांनी या प्रकरणाची तुलना निर्भया घटनेशी करत दिल्लीतील कायदा-सुव्यवस्थेवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत..सोशल मीडियावर त्यांनी लिहिले की, "ही घटना अत्यंत लाजिरवाणी आहे. निर्भया प्रकरणासारखीच, एका ३० वर्षीय महिलेचे अपहरण करून धावत्या बसमध्ये जवळपास दोन तास अत्याचार करण्यात आला. बसने राणी बाग परिसरातून सुमारे ७ किलोमीटरचा प्रवास केला. यापेक्षा अधिक काय अपेक्षित आहे?" तसेच त्यांनी दिल्ली पोलीस आणि नायब राज्यपालांवर टीका करत त्यांच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.