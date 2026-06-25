Delhi Crime: अल्पवयीन मुलीचं खून प्रकरण! 'तो' कॅब चालक निघाला नुपंसक, अत्याचार करण्यात अपयशी ठरल्याने केली निर्घृण हत्या

Brutal Crime in South Delhi: दक्षिण दिल्लीमध्ये एका अल्पवयीन मुलीचे अपहरण करून तिची हत्या करणाऱ्या कॅब ड्रायव्हरबाबत पोलीस तपासात एक अत्यंत धक्कादायक खुलासा समोर आला आहे. अटक करण्यात आलेल्या २९ वर्षीय बबलू उर्फ बाशु कुमार सिंह या आरोपीची पोलिसांकडून वैद्यकीय चाचणी करण्यात आली होती. त्यात तो 'इरेक्टाइल डिस्फंक्शन'चा (नपुंसकता) रुग्ण असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. .वैद्यकीय तपासणीत त्याची 'इम्पोटेंसी टेस्ट' पॉझिटिव्ह आली आहे. पोलीस सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आरोपीने कारच्या मागील सीटवर मुलीवर बलात्कार करण्याचा क्रूर प्रयत्न केला होता, मात्र या वैद्यकीय समस्येमुळे तो दुष्कर्म करण्यात अपयशी ठरला. त्यामुळे त्याने मुलीची निर्घृण हत्या केली.मूळचा बिहारच्या खगडिया जिल्ह्यातील असलेला बबलू गेल्या पाच वर्षांपासून दिल्लीत राहत आहे. कॅब ड्रायव्हर बनण्यापूर्वी त्याने सुरक्षा रक्षक म्हणूनही काम केले होते. चौकशीदरम्यान आरोपीने आपला गुन्हा कबूल केला असून अपहरणाचा थरार पोलिसांना सांगितला..नेमकं काय घडलं होतं?घटनेच्या १५ दिवसांपूर्वीच तो बिहारमधून दिल्लीला परतला होता. छतरपूर मेट्रो स्टेशनजवळ फुटपाथवर एक मुलगी तिच्या कुटुंबासोबत झोपलेली असताना त्याने तिचे अपहरण केले आणि तिला बळजबरीने आपल्या कारमध्ये टाकले. गाडी सुरू होताच मुलीला जाग आली आणि तिने वडिलांना मोठ्याने आवाज दिला. आवाज ऐकून जागे झालेल्या वडिलांनी कारच्या मागे धावत जाऊन, काठी फेकून गाडी थांबवण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला; मात्र आरोपी मुलीला घेऊन वेगाने फरार झाला.गाडीत मुलीने आरडाओरडा केल्यास वाईट परिणाम होतील, अशी धमकी आरोपीने तिला दिली होती. यानंतर तो तिला फरीदाबाद-गुरुग्राम सीमेवरील एका निर्जन जंगलात घेऊन गेला. तिथे अत्याचार करण्यात अपयशी ठरल्यानंतर त्याने चिमुरडीची गळा दाबून हत्या केली आणि तिचा मृतदेह जंगलातील दगडांच्या ढिगाऱ्याखाली लपवून ठेवला..या नराधमाचा गुन्हेगारी इतिहास अत्यंत भीषण असून बिहारमध्येही त्याच्यावर खुनाचा प्रयत्न करण्याच्या दोन गुन्ह्यांसह एकूण पाच गंभीर गुन्हे आधीच दाखल आहेत. दिल्ली पोलिसांनी या प्रकरणी भारतीय न्याय संहिता (BNS) आणि पोक्सो (POCSO) कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे. आरोपीला ऑनबोर्ड करणाऱ्या तीन मोठ्या कॅब कंपन्यांना नोटीस पाठवून त्याच्या पार्श्वभूमीच्या पडताळणीची माहिती मागवली आहे.दरम्यान, वैद्यकीय तपासणीमध्ये बबलू उर्फ बाशु कुमार सिंह हा नपुंसक आढळला असला तरी त्याची पत्नी मात्र आम्हाला दोन मुलं असल्याचं सांगत आहे. या क्रूरकर्मा आरोपीला फाशीची शिक्षा द्यावी, अशी मागणी सर्वस्तरातून होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.