दिल्लीत भीषण अपघातात लष्करी अधिकाऱ्याच्या २० वर्षीय मुलाचा मृत्यू, मैत्रीण चालवत होती कार;

दिल्लीत वसंत कुंज परिसरात शुक्रवारी पहाटे भीषण अपघात झाला. या अपघातात एका २० वर्षीय विद्यार्थ्याचा मृत्यू झालाय. यशवेंद्र असं विद्यार्थ्याचं नाव असून तो लष्करी अधिकाऱ्याचा मुलगा होता. दक्षिण पश्चिम दिल्लीतील नांगल देवात परिसरात एका वळणावर कारवरचं नियंत्रण सुटून गाडी नाल्यात कोसळली. अपघातावेळी यशवेंद्रसह त्याची मैत्रिण कारमध्ये होते. अपघातात ती जखमी झाली आहे. Delhi Crash Kills Army Officer's Son.याबाबत मिळालेली माहिती अशी की, वसंत कुंज पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत हा अपघात घडला. अपघाताची माहिती मिळताच पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले. पोलिसांनी कारमधून मृतदेह बाहेर काढून शवविच्छेदनासाठी रुग्णालयात पाठवला. यशवेंद्र अमिरेकेत उच्चशिक्षण घेत होता. तो गुरुवारी रात्री त्याच्या मित्राकडे थांबला होता. पहाटे मैत्रिणीच्या घरी जात असताना रस्त्याकडेला गाडी नाल्यात कोसळून अपघात झाला. या अपघातावेळी कार त्याची मैत्रिण चालवत होती अशीही माहिती समोर येत आहे..मर्यादित सेवा द्या! दिल्लीत फूड डिलिव्हरी, कॅब सेवेवर निर्बंध; पोलिसांच्या आदेशानं संताप, ही तर फूडबंदी.अपघातात जखमी झालेल्या यशवेंद्रच्या मैत्रिणीला रुग्णालयात उपाचाराठी दाखल केलं आहे. पोलिसांनी या प्रकरणी गुन्हा दाखल केला असून अपघाताच्या कारणाचा तपास सुरू केला आहे. प्राथमिक तपासात भरधाव वेग आणि वळणावर नियंत्रण सुटल्यानं हा अपघात झाल्याचं म्हटलं जात आहे..यशवेंद्र अपघातात जखमी झाला होता मात्र उपचाराआधीच त्याचा मृत्यू झाला. अमेरिकेत उच्चशिक्षण घेणाऱा यशवेंद्र नुकताच भारतात परतला होता. त्याची मैत्रिणही त्याच्यासोबत कॉलेजमध्ये शिकत होती. मैत्रिणीने अपघातानंतर पोलिसांना जबाब देताना सांगितलं की, रस्ता निसरडा झाल्यानं अपघात झाला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.