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दिल्लीत भीषण अपघातात लष्करी अधिकाऱ्याच्या २० वर्षीय मुलाचा मृत्यू, मैत्रीण चालवत होती कार;

Delhi Accident News दिल्लीत कार नाल्यात कोसळून झालेल्या अपघातात एका २० वर्षीय तरुणाचा मृत्यू झाला असून तरुणी गंभीर जखमी झाली आहे. यशवेंद्र असं तरुणाचं नाव आहे. तो एका लष्करी अधिकाऱ्याचा मुलगा असल्याचं समजते.
Army Officer's Son Killed in Delhi Car Accident

Army Officer's Son Killed in Delhi Car Accident

Esakal

सूरज यादव
Updated on

दिल्लीत वसंत कुंज परिसरात शुक्रवारी पहाटे भीषण अपघात झाला. या अपघातात एका २० वर्षीय विद्यार्थ्याचा मृत्यू झालाय. यशवेंद्र असं विद्यार्थ्याचं नाव असून तो लष्करी अधिकाऱ्याचा मुलगा होता. दक्षिण पश्चिम दिल्लीतील नांगल देवात परिसरात एका वळणावर कारवरचं नियंत्रण सुटून गाडी नाल्यात कोसळली. अपघातावेळी यशवेंद्रसह त्याची मैत्रिण कारमध्ये होते. अपघातात ती जखमी झाली आहे. Delhi Crash Kills Army Officer's Son

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