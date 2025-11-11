Delhi Blast Update : दिल्ली स्फोटाचं पुलवामा कनेक्शन समोर, जुना कारमालकही ताब्यात; महत्त्वाची माहिती लागली हाती

दिल्लीत सोमवारी सायंकाळी भीषण स्फोटाची घटना घडली. या स्फोटाने संपूर्ण देश हादरला आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, आय २० कारमध्ये हा स्फोट झाला. यात १३ जणांचा मृत्यू झाला असून २० पेक्षा अधिक जण जखमी झाले आहेत. त्यांच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरु आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे या स्फोटाचा तपास आता दहशतवादी हल्ला म्हणून केला जाणार आहे. त्यादृष्टीने एनआयएने तपासही सुरु केला आहे. यादरम्यानचं या स्फोटाचं पुलवामा कनेक्शन पुढं आलं आहे. .या घटनेनंतर दिल्ली पोलिसांकडून परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेज तपासण्यात आलं आहेत. त्याशिवाय करच्या क्रमांकावरून जुन्या कारच्या मालकाला ताब्यात घेतले आहे. याशिवाय राजधानी दिल्लीमध्ये झालेल्या स्फोटाप्रकरणी तपास यंत्रणांनी आतापर्यंत ४ जणांना ताब्यात घेतल्याचीही माहिती आहे. त्यांची आता असून चौकशी करण्यात येत आहे..Delhi Red Fort blast Live Update : जम्मू काश्मीरमधून दोघांना घेतलं ताब्यात, चौकशी सुरू.दिल्ली कार बॉम्बस्फोटांच्या तपासात एक अतिशय गंभीर आणि खळबळजनक खुलासा झाला आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ज्या हुंडई आय-20 कारमध्ये स्फोट झाला, ती अनेक वेळा विकली गेली होती. त्याचे पुलवामा कनेक्शन देखील समोर आलं आहे. ती कार पुलवामायेथील रहिवासी तारिकला विकण्यात आली होती. तसेच कारच्या खरेदी-विक्रीमध्ये बनावट कागदपत्रांचा वापर करण्यात आला होता. त्यामुळे कारच्या खऱ्या मालकाची ओळख अद्याप पटलेली नाही..Delhi Blast: दिल्लीतील लाल किल्ला स्फोटासाठी स्टिकी बॉम्ब वापरल्याचा पोलिसांना संशय; ते नेमकं काय असतं अन् वापर कसा करतात?.दिल्ली पोलिसांच्या विशेष पथकाला कार ब्लास्ट प्रकरणातत अनेक महत्त्वाचे पुरावे सापडले आहेत. ही कार हरियाणातील गुरुग्राम उत्तर रेल्वे स्टेशनवर नोंदणीकृत होती. तिचा क्रमांक, HR 26 7624 अशा आहे. तसेच ती मोहम्मद सलमान नावाच्या व्यक्तीच्या नावावर आहे. त्यालाही पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे. त्याने पुलवामा येथील तारिक नावाच्या व्यक्तीला विकली होती. तारिकला जम्मू आणि काश्मीर पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.