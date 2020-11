'दिल्ली चलो' शेतकरी आंदोलनाची बैठक सुरु; सरकारकडून तीन डिसेंबरला चर्चेसाठी निमंत्रण

नवी दिल्ली : केंद्राने पारित केलेल्या तीन कृषी कायद्यांच्या विरोधात पंजाब-हरयाणाचे हजारो शेतकरी 26 नोव्हेंबर रोजी 'दिल्ली चलो मोर्चा' अंतर्गत निघाले होते. मात्र, त्यांना हरयाणा-दिल्ली बॉर्डरवरच केंद्र सरकारकडून अडवण्यात आलं होतं. एक रात्री रस्त्यावरच घालवलेल्या या शेतकऱ्यांनी काल दिवसभर दिल्लीत जाण्यासाठी प्रशासनाशी संघर्ष केला. सरतेशेवटी शेतकऱ्यांच्या निश्चयापुढे सरकार नमल्याचं चित्र पहायला मिळालं आणि शेतकऱ्यांना दिल्लीत प्रवेश मिळाला.

दिल्लीतील बुराडी मधील निरंकारी समागम मैदानावर शेतकऱ्यांना शांततेने आंदोलन करण्याची परवानगी काल संध्याकाळी देण्यात आली. मात्र, तरीही शेतकरी दिल्ली-हरयाणा शिंघू बॉर्डवरच थांबले आहेत. कारण रामलीला मैदानात त्यांना आंदोलनाची परवानगी हवी आहे. या आंदोलनातील शेतकरी नेते आज एक बैठक करत आहेत.

