Delhi CJP Protest CJPचा धसका! २५० रेल्वे रद्द, ४५ मेट्रो स्टेशन्ससह इंटरनेटही बंद; ४५ हजार जवान तैनात, आंदोलकांची धरपकड

मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या राजीनाम्याची मागणी करत सीजेपीकडून जंतर-मंतरवर आंदोलन सुरू झालं आहे. पोलिसांचा फौजफाटा दिल्लीत तैनात करण्यात आला आहे. जंतर-मंतरवर येणाऱ्या आंदोलकांची धरपकड पोलिसांनी सुरू केली आहे. दरम्यान, आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर दिल्लीत कडेकोट बंदोबस्त असून आंदोलकांना रोखण्यासाठी दिल्लीत येणाऱ्या २५० रेल्वे गाड्या रद्द केल्या आहेत. तर ४५ मेट्रो स्टेशन्स बंद आहेत. शुक्रवारी रात्रीपासूनच दिल्लीत येणारी रेल्वेसेवा आणि रस्ते मार्ग ठप्प आहेत. .उत्तर प्रदेश आणि हरियाणाला लागून असलेल्या दिल्लीच्या सीमेवरही नाकाबंदी करण्यात आलीय. गुरुग्राम, फरिदाबाद, पानीपत, गाझियाबाद आणि नोएडातून दिल्लीत प्रवेश कऱणाऱ्या सीमेवर पोलीस बंदोबस्त आहे. तर जंतर मंतर परिसरात चार किमीपर्यंत शुक्रवारी रात्री १० ते शनिवारी रात्री १० पर्यंत इंटरनेट सेवा बंद करण्यात आलीय. शाळा-कॉलेजना सुट्टी देण्यात आलीय. तर परीक्षेच्या वेळापत्रकात बदल करण्यात आलीय..Elon Musk Target Mukesh Ambani: ‘प्रिय पंतप्रधान अंबानी...’ एलॉन मस्क यांची मुकेश अंबानींवर उपरोधिक टीका; नेमका वाद काय?.रेल्वेने शुक्रवारी दुपारी २ वाजल्यापासून आणि १० ऑक्टोबरच्या पहाटे ४ ते दुपारी २ पर्यंत दिल्लीत पोहोचणाऱ्या २५० रेल्वे रद्द होणार असल्याचं सांगितलंय. याशिवाय दिल्लीत जवळच्या शहरांमधून येणाऱ्या रेल्वेगाड्याही रद्द केल्या आहेत. दिल्ली पोलिसांच्या पत्रानंतर डीएमआरसीने जनपथ, बाराखंबा रोड, पटेल चौक, राजीव चौकसह ४५ मेट्रो स्टेशन्स बंद केली आहेत. सुरुवातीला ५७ स्टेशन्स बंद ठेवली जाणार होती. पण सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर ही संख्या कमी करण्यात आलीय..आंदोलकांना रोखण्यासाठी केंद्रीय सशस्त्र दलाच्या २२१ तुकड्या तैनात केल्या आहेत. यात २३ हजार ते २६ हजार जवान दिल्लीत असणार आहेत. याशिवाय दिल्ली पोलिसांचे २० हजार जवान शहरात आहेत. कॅनॉट प्लेस बाजार पूर्णपणे बंद असणार आहे. दिल्ली पोलिसांनी आंदोलनाला परवानगी दिली नसल्यानं जंतर-मंतरवर येणाऱ्यांना ताब्यात घेतलं जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.