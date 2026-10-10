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दिल्ली पोलीस अडचणीत येणार, सर्वोच्च न्यायलयात अवमान याचिका दाखल! त्याचं एक चुकीचं पाऊल अन्...

Delhi CJP Protest गृहमंत्रालयाचे सचिव, दिल्ली पोलीस आयुक्त आणि रेल कार्पोरेशन आयुक्तांविरोधात अवमान याचिका दाखल करण्यात आलीय. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशाचं पालन केलं नसल्याचा आरोप यात करण्यात आलाय.
Delhi CJP Protest: Contempt Petition Filed in Supreme Court

Delhi CJP Protest: Contempt Petition Filed in Supreme Court

Esakal

सूरज यादव
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दिल्लीतील सीजेपी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर दिल्लीत अनेक मेट्रो स्टेशन्स बंद ठेवली आहेत. तर रेल्वे गाड्याही रद्द केल्या आहेत. यामुळे नागरिकांची मोठी गैरसोय झाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारल्यानंतरही मेट्रो स्टेशन्स आणि रेल्वे गाड्या रद्द केल्या आहेत. आता यावरून सर्वोच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था पूर्णपणे बंद करू नये, तर आवश्यकतेनुसार तिचे नियमन करावे असे निर्देश दिले होते.

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