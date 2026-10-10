दिल्ली पोलीस अडचणीत येणार, सर्वोच्च न्यायलयात अवमान याचिका दाखल! त्याचं एक चुकीचं पाऊल अन्...

दिल्लीतील सीजेपी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर दिल्लीत अनेक मेट्रो स्टेशन्स बंद ठेवली आहेत. तर रेल्वे गाड्याही रद्द केल्या आहेत. यामुळे नागरिकांची मोठी गैरसोय झाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारल्यानंतरही मेट्रो स्टेशन्स आणि रेल्वे गाड्या रद्द केल्या आहेत. आता यावरून सर्वोच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था पूर्णपणे बंद करू नये, तर आवश्यकतेनुसार तिचे नियमन करावे असे निर्देश दिले होते..सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे उल्लंघन केल्याचा आरोप करत याचिका दाखल करण्यात आलीय. दिल्लीतील अनेक मेट्रो स्थानके बंद ठेवण्यात आली आहेत. दिल्लीकडे येणाऱ्या काही रेल्वे सेवाही रद्द करण्यात आल्यात. त्यामुळे सामान्य नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनावर मोठा परिणाम झाल्याचा दावा याचिकेत केला आहे..Delhi CJP Protest CJPचा धसका! २५० रेल्वे रद्द, ४५ मेट्रो स्टेशन्ससह इंटरनेटही बंद; ४५ हजार जवान तैनात, आंदोलकांची धरपकड.गृह मंत्रालयाचे सचिव गोविंद मोहन, दिल्ली पोलीस आयुक्त अनुराग कुमार आणि दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनच्या अध्यक्ष डी. थारा यांच्याविरोधात ही अवमान याचिका दाखल करण्यात आली आहे. याचिकाकर्त्याने रेल्वे सेवा गरज नसताना रद्द केल्याचाही आरोप केला आहे. प्रशासनाने न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन न केल्यामुळे दिल्लीतील सार्वजनिक जीवन विस्कळीत झाल्याचे याचिकेत म्हटलं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.