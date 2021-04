'लसीकरणाच्या प्रक्रियेतील कडक निर्बंध शिथिल करा'; केजरीवालांचं PM मोदींना पत्र

नवी दिल्ली : दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी दिल्लीसहित देशभरात वाढत असलेल्या कोरोना प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर लसीकरणावरील सर्व प्रकारच्या अटी शर्थी हटवण्याची मागणी केली आहे. केजरीवाल यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून लसीकरण केंद्र उघडण्याच्या अटींमध्ये सूट तसेच लसीकरणासाठीच्या वयाची मर्यादा देखील हटवण्याची मागणी केली आहे. देशभरात कोरोनाचे रुग्ण पुन्हा एकदा वाढत असल्याने चिंतेत वाढ झाली आहे. त्यामुळे आपल्याला कोरोना लसीकरण अभियानाला आणखी गती देण्याची गरज त्यांनी बोलून दाखवली आहे. दिल्लीमध्ये दररोज तीन ते चार हजार कोरोनाचे रुग्ण आढळून येत आहेत. केजरीवालांनी पत्रात लिहलंय की, जर लसीकरण केंद्र उघडण्याच्या नियमांमध्ये सूट दिली गेली तर दिल्ली सरकार सर्व दिल्लीवासीयांना तीन महिन्यांच्या आतच लस देऊ शकते. कोरोनाच्या विरोधातील लढाईसाठी प्रत्येक ठिकाणी केंद्र सरकारची मदत मिळाली आहे. मी अशी आशा करतो की, आपण या मागण्यांच्या विचार कराल, जेणेकरुन कोरोनाविरोधातील लढाई आणखी ताकदीने लढता येईल. ही अत्यंत अभिमानाची बाब आहे की, भारताने आपल्या वैज्ञानिकांच्या प्रतिभेच्या जोरावर कमी काळात एक प्रभावशाली लस तयार करण्यात निर्णायक यश प्राप्त केलं आहे.

In his letter, CM Kejriwal also writes that if the conditions for opening new vaccination centres are relaxed and vaccination is opened for all, then Delhi Govt will be able to vaccinate all citizens of Delhi within 3 months.

