Rekha Gupta : दिल्लीच्या मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांच्यावर जीवघेणा हल्ला, जनता दरबार सुरु असताना हल्लेखोर आला अन्...

Summary दिल्लीच्या मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांच्यावर जनता दरबारादरम्यान एका व्यक्तीने जीवघेणा हल्ला केला.आरोपी राजेश भाई खिमजी सकारिया (वय ४१, राजकोट रहिवासी) याला पोलिसांनी अटक केली असून चौकशी सुरू आहे.भाजप व आप नेत्यांनी या घटनेचा निषेध केला असून दिल्ली पोलिस चौकशी करत आहेत..Delhi CM Rekha Gupta attacked during Janata Darbar : दिल्लीच्या मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांच्यावर बुधवारी सकाळी आठ वाजता एका व्यक्तीने अचानक हल्ला केला. रेखा गुप्ता आज त्यांच्या कॅम्प ऑफिसमध्ये जनता दरबार घेत असताना त्यांच्यावर हा हल्ला झाला. त्यानंतर तिथे गोंधळ उडाला. पोलिसांनी हल्लेखोराला अटक केली आहे, पोलिस त्याची चौकशी करत आहे. या हल्ल्याचे कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. .रेखा गुप्तांना शिवीगाळ कऱण्यात आली आणि केसांना ओढून मारहाण करण्यात आल्याची माहिती मिळत आहे. तसेच दगड फेकून मारण्याचाही प्रयत्न केला गेला. दिल्ली भाजप अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा यांनी जनता दरबारादरम्यान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांच्यावरील हल्ल्याचा तीव्र निषेध केला..प्राथमिक माहितीनुसार आरोपीने आपले नाव राजेश भाई खिमजी सकारिया असे सांगितले आहे. आरोपी राजकोटचा रहिवासी आहे. तो ४१ वर्षांचा आहे. गृह मंत्रालयाच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, दिल्ली पोलिसांनी दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांवरील हल्ल्याची माहिती गृह मंत्रालयाला दिली आहे..दिल्ली भाजपचे प्रवक्ते प्रवीण शंकर यांनी असेही सांगितले की, एका व्यक्तीने जनसुनावणीच्या बहाण्याने सीएम गुप्ता यांच्याकडे आला. त्याने प्रथम मुख्यमंत्र्यांना काही कागदपत्रे दिली, नंतर ओरडण्यास सुरुवात केली आणि त्यांना थप्पड मारली. तथापि, दिल्ली भाजप अध्यक्षांनी दिल्ली मुख्यमंत्र्यांना थप्पड मारल्याचा इन्कार केला आहे..आम आदमी पक्षाने दिल्ली मुख्यमंत्र्यांवरील हल्ल्याचा निषेध केला आहे. आम आदमी पक्षाचे नेते अनुराग धांडा म्हणाले की, दिल्ली पोलिस या प्रकरणाची चौकशी करत आहेत. अशा बाबींवर आमच्या पक्षाची स्पष्ट भूमिका आहे..FAQsप्रश्न १: रेखा गुप्तांवर हल्ला केव्हा व कुठे झाला?उत्तर: हा हल्ला बुधवारी सकाळी ८ वाजता दिल्लीतील त्यांच्या कॅम्प ऑफिसमध्ये जनता दरबारादरम्यान झाला.प्रश्न २: हल्लेखोर कोण आहे आणि त्याची माहिती काय आहे?उत्तर: आरोपीचे नाव राजेश भाई खिमजी सकारिया आहे. तो ४१ वर्षांचा असून राजकोटचा रहिवासी आहे.प्रश्न ३: हल्ल्यादरम्यान काय घडले?उत्तर: आरोपीने प्रथम कागदपत्रे दिली, नंतर शिवीगाळ करून केसांना ओढले, थप्पड मारली आणि दगड फेकण्याचाही प्रयत्न केला.प्रश्न ४: राजकीय पक्षांची प्रतिक्रिया काय आहे?उत्तर: भाजप व आप नेत्यांनी हल्ल्याचा तीव्र निषेध केला असून पोलिस चौकशी करत आहेत.प्रश्न ५: या प्रकरणाची चौकशी कोण करत आहे?उत्तर: दिल्ली पोलिस या प्रकरणाची चौकशी करत आहेत आणि त्यांनी गृह मंत्रालयालाही माहिती दिली आहे.