Rekha Gupta Organ Donation : पंतप्रधान मोदींच्या वाढदिवशी रेखा गुप्तांचा मरणोत्तर अवयवदानाचा संकल्प; नागरिकांनाही आवाहन

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वाढदिवसानिमित्त दिल्लीच्या मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांनी मरणोत्तर अवयव करण्याचा संकल्प केला आहे. त्यांनी दिल्ली सरकारच्या अधिकृत व्यासपीठावर स्वतःची ‘दाता’ म्हणून नोंदणी केली असून, त्यांना याबाबतचे प्रमाणपत्रही मिळाले आहे. अवयवदान हे उदात्त आणि मानवतावादी कार्य असल्याचे सांगत त्यांनी नागरिकांनाही अवयवदानासाठी पुढे येण्याचे आवाहन केले..रेखा गुप्ता म्हणाल्या की, त्यांनी यापूर्वीच मृत्यूनंतर केवळ अवयवच नव्हे, तर संपूर्ण शरीर दान करण्याचा निर्णय घेतला होता. आता दिल्ली सरकारच्या माध्यमातून त्यांनी अधिकृतपणे दाता म्हणून नोंदणी केली आहे. “देवाने आपल्याला हे शरीर दिले आहे. आपल्या पश्चातही त्याचा उपयोग जनसेवेसाठी व्हावा, असा संकल्प आपण केला पाहिजे,” असे त्यांनी नमूद केले..मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, दिल्ली सरकारने अवयवदानासाठी अधिकृत व्यासपीठ सुरू केले आहे. नागरिकांना या माध्यमातून अवयवदानासाठी नोंदणी करता येणार आहे. या उपक्रमातून समाजात अवयवदानाबाबत जनजागृती वाढवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे..दरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वाढदिवसानिमित्त दिल्लीतील सरकारी शाळांमधील विद्यार्थ्यांनी तयार केलेल्या विशेष गाण्याचेही रेखा गुप्ता यांच्या हस्ते अनावरण करण्यात आले. विद्यार्थ्यांनी स्वतः तयार केलेली शुभेच्छापत्रेही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यापर्यंत पोहोचवली जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले..रेखा गुप्ता यांनी पंतप्रधान मोदींच्या कार्याचे कौतुक करत त्यांच्या वाढदिवसानिमित्त शुभेच्छा दिल्या. नरेंद्र मोदी यांनी अनेक वर्षे देशाची सेवा केली असून, त्यांच्या नेतृत्वाखाली दिल्लीने विविध क्षेत्रांत प्रगती केल्याचा दावा त्यांनी केला. व्यवसाय सुलभता, धोरणात्मक सुधारणा आणि सुशासनाच्या माध्यमातून दिल्लीच्या विकासाला चालना मिळाल्याचेही त्यांनी नमूद केले. पंतप्रधानांचा वाढदिवस हा जनसेवेसाठी प्रेरणा देणारा दिवस असल्याचे सांगत रेखा गुप्ता यांनी नागरिकांनीही समाजोपयोगी उपक्रमांमध्ये सहभागी व्हावे, असे आवाहन केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.