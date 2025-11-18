देश

Delhi Blast : दिल्लीतील न्यायालये बॉम्बने उडवण्याची धमकी, सुरक्षा यंत्रणा हाय अलर्टवर; लाल किल्ला स्फोटानंतर राजधानीत पुन्हा खळबळ

Delhi Bomb Threat : दिल्लीतील लाल किल्ला स्फोटानंतर राजधानीत पुन्हा बॉम्बस्फोटाची धमकी मिळाली. साकेत, रोहिणी आणि पटियाला हाऊस कोर्ट उडवण्याची धमकी ईमेलद्वारे पाठवली गेली. धमकीला गंभीर मानत सुरक्षा यंत्रणांनी तिन्ही न्यायालय परिसरात हाय अलर्ट जारी केला.
Security personnel conduct intensive checks at Delhi’s Saket, Rohini and Patiala House court complexes after receiving bomb threat emails during the ongoing Red Fort blast investigation.

Yashwant Kshirsagar
दिल्लीतील लाल किल्ला परिसरात आत्मघाती स्फोटाचे प्रकरण ताजे असतानाच आता पुन्हा बॉम्बस्फोटाची धमकी देण्यात आली आहे. यामुळे देशाच्या राजधानीत खळबळ उडाली आहे. दिल्लीतील साकेत कोर्ट, रोहिणी कोर्ट आणि पटियाला हाऊस कोर्ट हे बॉम्बने उडून देण्याची धमकी मिळाली आहे.या धमकीनंतर सुरक्षा यंत्रणांना हाय अलर्टवर ठेवण्यात आले आहे. ही धमकी अशा वेळी आली आहे जेव्हा दिल्ली पोलिस आणि केंद्रीय एजन्सी आधीच लाल किल्ला स्फोटाची चौकशी करत आहेत.

