Delhi Blast : दिल्लीतील न्यायालये बॉम्बने उडवण्याची धमकी, सुरक्षा यंत्रणा हाय अलर्टवर; लाल किल्ला स्फोटानंतर राजधानीत पुन्हा खळबळ

दिल्लीतील लाल किल्ला परिसरात आत्मघाती स्फोटाचे प्रकरण ताजे असतानाच आता पुन्हा बॉम्बस्फोटाची धमकी देण्यात आली आहे. यामुळे देशाच्या राजधानीत खळबळ उडाली आहे. दिल्लीतील साकेत कोर्ट, रोहिणी कोर्ट आणि पटियाला हाऊस कोर्ट हे बॉम्बने उडून देण्याची धमकी मिळाली आहे.या धमकीनंतर सुरक्षा यंत्रणांना हाय अलर्टवर ठेवण्यात आले आहे. ही धमकी अशा वेळी आली आहे जेव्हा दिल्ली पोलिस आणि केंद्रीय एजन्सी आधीच लाल किल्ला स्फोटाची चौकशी करत आहेत..सूत्रांच्या माहितीनुसार, न्यायालयाच्या आवारात पाठवण्यात आलेल्या धमकीच्या मेसेजमध्ये या कोर्टांमध्ये बॉम्बस्फोट करण्याचा स्पष्ट इशारा देण्यात आला. धमकीची विश्वासार्हता पाहता, ती हलक्यात घेतली गेली नाही. सुरक्षा यंत्रणा ताबडतोब श्वान पथकांसह पोहोचले आणि बॉम्बचा शोध घेण्यास सुरुवात केली..'जुबेर हंगरगेकरच्या संपर्कातील १२ जणांची चौकशी'; माेबाईल, सीडीआरची पडताळणी होणार, दिल्ली बॉम्बस्फोटाशी कनेक्शन?.दिल्ली बॉम्बस्फोटातील दुसरा आरोपी आज पटियाला हाऊस कोर्टात हजर होणार आहे आणि त्याच वेळी ही धमकी मिळाली आहे.त्यामुळे, दिल्ली पोलिस परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत. सूत्रांच्या माहितीनुसार, हा धमकीचा ईमेल जैश-ए-मोहम्मदच्या नावाने पाठवण्यात आला होता, ज्यामुळे दिल्ली पोलिसांनी तिन्ही न्यायालय परिसरात तात्काळ हाय अलर्ट जारी केला आहे..FAQsधमकी कुठे देण्यात आली? साकेत, रोहिणी आणि पटियाला हाऊस कोर्टांना ईमेलद्वारे बॉम्बस्फोटाची धमकी पाठवली गेली.2. धमकीला तात्काळ प्रतिसाद का देण्यात आला? लाल किल्ला स्फोटाची चौकशी सुरू असताना ही धमकी मिळाल्याने सुरक्षा यंत्रणांनी ती गंभीर धरली.3. तपासासाठी कोणती पावले उचलली? श्वान पथक, बॉम्ब स्क्वॉड आणि सुरक्षा दलांनी परिसराची तात्काळ तपासणी केली आणि हाय अलर्ट जारी केला.4. धमकी कोणाच्या नावाने आली? ईमेल जैश-ए-मोहम्मदच्या नावाने पाठवला गेल्याचे सांगितले जात आहे.5. धमकी कधी आली? दिल्ली बॉम्बस्फोटातील दुसरा आरोपी पटियाला कोर्टात हजर होणार असतानाच धमकी आली.6. यामुळे सुरक्षा यंत्रणा कशा सज्ज झाल्या? तीनही न्यायालय संकुलांमध्ये लगेचच सुरक्षा वाढवून हाय अलर्ट घोषित करण्यात आला.