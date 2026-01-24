Crime: संतापजनक! '५० पर्यंत पाढे म्हणून दाखव'! चिमुकलीला जमलं नाही, संतापलेल्या पित्यानं क्रूरपणे मुलीला संपवलं

दिल्लीला लागून असलेल्या फरीदाबादमध्ये शिक्षणाच्या नावाखाली घडलेल्या घटनेने वडील आणि मुलीच्या पवित्र नात्याला कलंकित केले आहे. सेक्टर ५८ पोलीस स्टेशन परिसरात एका वडिलांनी आपल्या चार वर्षांच्या मुलीला फक्त ५० पर्यंत पाढे मोजता येत नसल्याने मारहाण करून ठार मारले. ही भयानक घटना २१ जानेवारी रोजी घडली. पोलीस तपासानंतर शुक्रवारी उघडकीस आली..मिळालेल्या माहितीनुसार, आरोपीचे नाव ३१ वर्षीय कृष्णा जयस्वाल आहे. मूळचे उत्तर प्रदेशातील सोनभद्र येथील रहिवासी असलेले कृष्णा आणि त्याची पत्नी फरिदाबादमध्ये खाजगी कंपन्यांमध्ये काम करत होते. कुटुंबाची आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यासाठी त्याची पत्नी दिवसाच्या शिफ्टमध्ये काम करत होती. तर कृष्णा मुलांची काळजी घेण्यासाठी घरीच राहत होता. तो अनेकदा आपल्या मुलीला घरीच शिकवत असे. .जन्मठेप भोगताना सूत जुळलं, लग्नासाठी मिळाली १५ दिवसांची रजा; पुन्हा तुरुंगात जावं लागणार.पण कोणाला माहित होते की सुरक्षिततेची भावना देणाऱ्या वडिलांची मांडी तिच्या मुलीच्या हत्येचे ठिकाण बनेल? पोलीस तपासात असे दिसून आले की, घटनेच्या दिवशी कृष्णा त्याच्या मुलीला पाढे शिकवत होता. त्याने तिला कागदाच्या तुकड्यावर १ ते ५० पर्यंतचे पाढे लिहिण्याचे काम दिले. मुलगी लहान होती आणि ती पाढे पूर्ण करू शकली नाही. या साध्या कृत्यामुळे कृष्णाचा राग सुटला. त्याने निष्पाप मुलीला बेदम मारहाण करण्यास सुरुवात केली. त्याने ओरडणाऱ्या मुलीवर दया दाखवली नाही जोपर्यंत ती बेशुद्ध पडली नाही. .डोक्याला आणि शरीराच्या इतर भागांना गंभीर दुखापत झाल्यामुळे तिचा जागीच मृत्यू झाला. त्या संध्याकाळी जेव्हा आई कामावरून घरी परतली तेव्हा तिला तिची लाडकी मुलगी मृतावस्थेत पडलेली आढळली. घरातील वातावरण आणि तिच्या पतीच्या वागण्यामुळे तिला काहीतरी गडबड असल्याचा संशय आला आणि तिने पोलिसांना फोन केला. पोलिसांनी घटनास्थळी येऊन मृतदेह ताब्यात घेतला आणि शवविच्छेदनासाठी पाठवला..Crime News : बायको आहे की हैवान, बिर्याणीत झोपेच्या गोळ्या टाकून पतीची केली हत्या, नंतर मृतदेहाजवळ बसून रात्रभर बघितले पॉर्न व्हिडीओ.पोलिसांनी तातडीने कारवाई करत आरोपी वडील कृष्णा जयस्वाल यांना अटक केली. त्यांना न्यायालयात हजर करण्यात आले. जिथे त्यांना एक दिवसाची पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली. आरोपीने यापूर्वी मुलीवर असेच अत्याचार केले आहेत का याचा तपास आता पोलीस करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.