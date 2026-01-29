देश

Crime: माचिसच्या काडीवरून वाद उफाळला; टोळक्याचं तरुणासोबत धक्कादायक कृत्य, कसातरी घरात पोहोचला पण... काय घडलं?

Delhi Crime News: एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. बिडी पेटवण्यासाठी काडेपेटी मागितल्याने वाद उफाळला आहे. यातून तरुणाची हत्या करण्यात आली आहे.
youth killed for matchbox

Vrushal Karmarkar
दिल्लीतील वसंत कुंज उत्तर भागात एक भयानक घटना घडली आहे. एका २१ वर्षीय तरुणाची चाकूने वार करून हत्या करण्यात आली. मृताचे नाव करण आहे. तो त्याच्या कुटुंबासह जेजे बंधू कॅम्पच्या झोपडपट्टीत राहत होता. पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. संशयितांना शोधण्यासाठी छापे टाकत आहेत. त्याचा मृतदेह शवविच्छेदन तपासणीसाठी पाठवण्यात आला आहे. या घटनेचे धक्कादायक कारण समोर आले आहे.

