Crime: माचिसच्या काडीवरून वाद उफाळला; टोळक्याचं तरुणासोबत धक्कादायक कृत्य, कसातरी घरात पोहोचला पण... काय घडलं?

दिल्लीतील वसंत कुंज उत्तर भागात एक भयानक घटना घडली आहे. एका २१ वर्षीय तरुणाची चाकूने वार करून हत्या करण्यात आली. मृताचे नाव करण आहे. तो त्याच्या कुटुंबासह जेजे बंधू कॅम्पच्या झोपडपट्टीत राहत होता. पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. संशयितांना शोधण्यासाठी छापे टाकत आहेत. त्याचा मृतदेह शवविच्छेदन तपासणीसाठी पाठवण्यात आला आहे. या घटनेचे धक्कादायक कारण समोर आले आहे. .पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मंगळवारी रात्री ११:३० वाजता ही घटना घडली. त्यावेळी पोलीस नियंत्रण कक्षाला (पीसीआर) जेजे बंधू कॅम्पच्या झोपडपट्टीत एका तरुणावर चाकूने वार करण्यात आल्याची माहिती मिळाली. माहिती मिळताच वसंत कुंज उत्तर पोलीस ठाण्याचे पथक घटनास्थळी दाखल झाले. पोलीस पोहोचेपर्यंत जखमी व्यक्तीच्या कुटुंबाने त्याला उपचारासाठी रुग्णालयात नेले होते. पोलिसांना रुग्णालयाकडून माहिती मिळाली की गंभीर अवस्थेत दाखल झालेल्या एका तरुणाचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला आहे. .Crime News : अल्पवयीन विद्यार्थिनीवर पाच जणांकडून सामूहिक बलात्कार; दोन दिवस मृत्यूशी झुंज, नराधमांविरुद्ध गुन्हा दाखल.पोलिसांचे एक पथक तात्काळ रुग्णालयात पोहोचले. जिथे मृताची ओळख करण अशी झाली. डॉक्टरांनी उघड केले की त्या तरुणाच्या मानेवर खोलवर चाकूने वार करण्यात आले होते. जे प्राणघातक ठरले. कुटुंबाने पोलिसांना सांगितले की, करण त्यांच्यासोबत राहत होता. कपडे विक्रेता म्हणून काम करत होता. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, मंगळवारी रात्री जेवणानंतर, करण त्याचा धाकटा भाऊ राजूसोबत फिरायला गेला होता. .थोड्याच वेळात करण रक्तस्त्राव अवस्थेत घरी परतला आणि कोसळला. कुटुंबीय घाबरले आणि त्यांनी त्याला ताबडतोब जवळच्या रुग्णालयात नेले, परंतु डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित केले. प्राथमिक तपासात असे दिसून आले आहे की, करणचे जेजे बंधू कॅम्प येथील झोपडपट्टीतील काही तरुणांशी भांडण झाले होते. करणने बिडी पेटवण्यासाठी काडी मागितली होती. ज्यामुळे वाद निर्माण झाला. वाद लवकरच वाढला आणि दुसऱ्या बाजूच्या एका तरुणाने चाकू काढून करणच्या मानेवर वार केला. हल्ला इतका गंभीर होता की करण गंभीर जखमी झाला..कुटुंबीयांनी लग्नाला विरोध दर्शविला; प्रेमीयुगुलानं मलप्रभा नदीत उडी मारुन संपवलं जीवन, एकमेकांना घट्ट मिठी मारलेल्या अवस्थेत आढळले मृतदेह.एका वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याने सांगितले की, हत्येचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. घटनास्थळ आणि आजूबाजूच्या परिसरातील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांचे फुटेज तपासले जात आहे. स्थानिक रहिवाशांची चौकशी करून आरोपींची ओळख पटवण्याचे प्रयत्नही सुरू आहेत. त्यांना लवकरच अटक केली जाईल असे पोलिसांचे म्हणणे आहे. घटनेनंतर परिसरात तणाव निर्माण झाला आहे, परंतु पोलिस परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहेत.