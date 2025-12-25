देश

Crime: गुन्ह्यांचं शतक करायचं होतं, पण ५०० रुपयांच्या नोटेनं खेळ बिघडवला, तरुणाला तुरुंगवास घडवला, काय घडलं?

Paharganj Theft News: एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. चोरीच्या प्रकरणात एका तरुणाला तुरुंगात जावे लागले आहे. यानंतर आता परिसरात खळबळ उडाली आहे.
अंधार पडताच पहाडगंजमधील सदर ठाणे रोडवरील गर्दी कमी होऊ लागली. दुकानांनी त्यांचे शटर बंद करायला सुरुवात केली होती आणि रस्त्यावर फक्त काही पादचारी उरले होते. पहाडगंजमध्ये खरेदी करण्यासाठी आलेल्या पीडितेला दोन तरुणांनी थांबवले. एकाने पीडितेला पकडले, तर दुसऱ्याने त्याच्या खिशातील सर्व रोख रक्कम आणि इतर सामान काढून घेतले. पीडितेने प्रतिक्रिया देण्याआधीच, दोन्ही आरोपी अंधाऱ्या गल्लीत गायब झाले.

