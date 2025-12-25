Crime: गुन्ह्यांचं शतक करायचं होतं, पण ५०० रुपयांच्या नोटेनं खेळ बिघडवला, तरुणाला तुरुंगवास घडवला, काय घडलं?

अंधार पडताच पहाडगंजमधील सदर ठाणे रोडवरील गर्दी कमी होऊ लागली. दुकानांनी त्यांचे शटर बंद करायला सुरुवात केली होती आणि रस्त्यावर फक्त काही पादचारी उरले होते. पहाडगंजमध्ये खरेदी करण्यासाठी आलेल्या पीडितेला दोन तरुणांनी थांबवले. एकाने पीडितेला पकडले, तर दुसऱ्याने त्याच्या खिशातील सर्व रोख रक्कम आणि इतर सामान काढून घेतले. पीडितेने प्रतिक्रिया देण्याआधीच, दोन्ही आरोपी अंधाऱ्या गल्लीत गायब झाले..ही घटना २० नोव्हेंबर २०२५ रोजी घडली. पीडितेच्या तक्रारीवरून पोलिसांनी एफआयआर नोंदवून कारवाई सुरू केली. सुरुवातीच्या तपासात ही साधी चोरी नसून नियोजित दरोडा असल्याचे समोर आले. पोलीस पथकाने परिसरातील अनेक सीसीटीव्ही फुटेज तपासले, ज्यामध्ये दोन संशयास्पद तरुण दिसले. पीडितेला संशयितांचे फोटो दाखवण्यात आले. त्याने दीपक उर्फ लखन उर्फ नेपाली याची ओळख पटवली. त्यानंतर, पोलिसांनी त्याच्या संभाव्य लपण्याच्या ठिकाणांवर छापे टाकले..7 वाजता सायरन वाजतो अन् 2 तास टीव्ही-मोबाईल पूर्णपणे बंद होतो, बोर्डच्या आधी गावात हे काय सुरुय?.२२ नोव्हेंबर २०२५ रोजी पोलिसांनी मोतिया खान मेन रोडवर दीपकला अटक केली. त्याच्याकडे १२०० रुपये आणि पीडितेचे आधार कार्ड आढळले. चौकशीदरम्यान दीपकने त्याचा साथीदार शिवम, ज्याला अभिषेक म्हणूनही ओळखले जाते. त्याच्यासोबत दरोडा टाकल्याची कबुली दिली. शिवम फरार राहिला. पोलिसांनी त्याचा शोध सुरूच ठेवला..जवळजवळ एक महिन्यानंतर, २१ डिसेंबर २०२५ रोजी, पोलिसांना एक गुप्त माहिती मिळाली. माहितीच्या आधारे, पथकाने सदर पोलीस स्टेशन रोडवर सापळा रचला. शिवम येताच त्याला अटक करण्यात आली. त्याच्या माहितीच्या आधारे, लुटलेल्या पैशांपैकी आणखी ५०० रुपये जप्त करण्यात आले. तपासात असेही दिसून आले की, शिवम हा नवीन गुन्हेगार नव्हता, परंतु त्याच्याविरुद्ध पूर्वी किमान २५ गुन्हे दाखल होते..Crime News : भाजप नेत्यावर झाडल्या तीन गोळ्या, जागीच मृत्यू; घराबाहेर उभा असताना हल्लेखोर आले अन्....पहाडगंजमधील सदर ठाणे रोडवर दोन आरोपींनी एका व्यक्तीकडून १९,५०० रुपये रोख आणि त्याचे आधार कार्ड लुटले. तपासादरम्यान, पोलिसांनी प्रथम दीपक उर्फ लखन उर्फ नेपाली याची ओळख पटवून त्याला अटक केली. त्यानंतर फरार सह-आरोपी शिवम उर्फ अभिषेक यालाही अटक करण्यात आली. त्याच्याकडून चोरीच्या पैशाचा काही भाग जप्त करण्यात आला. पोलिसांच्या नोंदीनुसार, अटक करण्यात आलेला आरोपी यापूर्वी २५ गुन्हेगारी प्रकरणांमध्ये सहभागी आहे. निधिन वलसन, पोलिस उपायुक्त, मध्य जिल्हा .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.