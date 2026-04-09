Crime: 'काका आणि मित्रासोबत शरीरसंबंध ठेव'; प्रियकराची प्रेयसीकडे भलतीच मागणी, नकार देताच... धक्कादायक कांड उघड

दिल्लीतील मंगोलपुरी परिसरात एका ३५ वर्षीय महिलेच्या निर्घृण हत्येचे प्रकरण उघडकीस आले आहे. आरोपी प्रियकराने आपल्या प्रेयसीची हत्या केवळ तिने त्याच्या काकाच्या वासनेला बळी पडण्यास नकार दिल्यामुळे केली. पोलिसांनी मुख्य आरोपी प्रियकर, त्याचा काका आणि काकाच्या एका मित्राला अटक केली आहे. पोलिसांच्या माहितीनुसार, ही संपूर्ण घटना मंगळवारी दुपारी मंगोलपुरी येथील पत्थर मार्केटमधील एका पेइंग गेस्ट निवासस्थानात घडली..मिळालेल्या माहितीनुसार, मुख्य आरोपी, एक २२ वर्षीय तरुण, चिकनचे दुकान चालवत असे आणि त्याच परिसरात राहणाऱ्या एका विवाहित महिलेसोबत त्याचे प्रेमसंबंध होते. ती महिला घरकामगार म्हणून काम करत असे आणि तिला मुले होती. मंगळवारी आरोपीने मित्राच्या पीजीमध्ये एक खोली बुक केली आणि त्या महिलेला तिथे भेटायला बोलावले. तिथे त्या तरुणाचे ५० वर्षीय काका आणि त्यांच्या काकांचा ५२ वर्षीय मित्र आधीच उपस्थित होते..चौकशीदरम्यान, आरोपीने आपला गुन्हा कबूल केला. त्याने सांगितले की, त्याने त्या महिलेवर त्याच्या काका आणि काकांच्या मित्रासोबत शारीरिक संबंध ठेवण्यासाठी दबाव टाकला होता. जेव्हा त्या महिलेने ही घृणास्पद मागणी नाकारली, तेव्हा आरोपीला प्रचंड राग आला. त्याने तिला जमिनीवर पाडले, तिच्या कपाळावर जखम केली आणि नंतर ब्लँकेटने तिचा गळा दाबून तिला ठार मारले..आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, तो तरुण खोलीत खून करत असताना त्याचे काका आणि त्यांचा मित्र बाहेर पहारा देत उभे होते. खुनानंतर, त्या तिघांनी मृतदेह एका पलंगाच्या खोक्यात कोंबला आणि ते पळून गेले. जेव्हा पीजीचा मालक संध्याकाळी ७ च्या सुमारास परत आला, तेव्हा त्याला खोलीचा दरवाजा अर्धवट उघडा दिसला आणि त्याचा मित्र तिथे नव्हता. खोलीत शिरल्यावर त्याला बेडच्या खोक्यातून एक पाय बाहेर आलेला दिसला. जेव्हा त्याने तो खोका उघडला, तेव्हा आत एका महिलेचा मृतदेह पाहून त्याला धक्का बसला. त्याने तात्काळ पोलिसांना कळवले..डीसीपी (आउटर) विक्रम सिंह यांनी सांगितले की, माहिती मिळताच पोलिसांचे एक पथक घटनास्थळी दाखल झाले आणि त्यांनी मृतदेह ताब्यात घेतला. काही तासांतच पोलिसांनी मुख्य आरोपी आणि त्याच्या दोन साथीदारांना अटक केली. आरोपींविरुद्ध भारतीय दंड संहितेच्या (आयपीसी) कलम १०३ (खून) आणि २३८ (पुरावा नष्ट करणे) अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.