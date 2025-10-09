देश

Crime: तरुणी वेदनेने विव्हळत राहिली, तरी तो तिच्या चेहऱ्यावर वार करत राहिला, तरुणाच्या कृत्यामागंच कारण काय?

Delhi Crime News: एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. यात एका मुलाने तरुणीवर वार केला आहे. वादातून ही घटना समोर आली आहे. यामुळे परिसरात खळबळ उडाली आहे.
दिल्लीत पुन्हा एकदा एक भयानक घटना घडली आहे. दक्षिण दिल्लीच्या कोटला मुबारकपूर भागात राहणाऱ्या २५ वर्षीय साक्षीची चाकूने वार करून हत्या करण्यात आली. मंगळवारी रात्री ९ वाजण्याच्या सुमारास तिच्या भाड्याच्या खोलीत ही हत्या झाली. हत्येनंतर पोलिसांना पीसीआर कॉलद्वारे घटनेची माहिती मिळाली. या घटनेनंतर खळबळ उडाली आहे.

