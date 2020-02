Delhi Elections:भाजप मुख्यालयाकडे नेते, कार्यकर्ते फिरकलेच नाही!

नवी दिल्ली Delhi Election 2020 : दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत भाजपच्या जागा वाढत असल्याचे दिसत आहे. गेल्या निवडणुकीत भाजपच्या केवळ तीन जागा होत्या. या निवडणुकीत भाजप 15 ते 17 जागा जिंकेल असं चित्र दिसत आहे. पण, भाजपसाठी हा पराभवच मानला जात आहे. जवळपास 400 नेत्यांची फौज मैदानात उतरवूनही भाजपला अतिशय तुरळक यश मिळालयं. भाजपचे दिल्ली प्रदेशाध्यक्ष मनोज तिवारी यांनी सकाळी 55 जागा जिंकण्याचा अंदाज व्यक्त केला होता. पण, भाजप जेमतेम 15 जागा मिळवण्याची शक्यता आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

आणखी वाचा - अच्छे होंग पाँच साल; दिल्ली में तो केजरीवाल!

आणखी वाचा - 'पराजय से हम नही डरते,' भाजपनं पराभव आधीच मान्य केला!

Latest visuals from Bharatiya Janata Party Headquarters. BJP is at 18 seats and AAP is at 50 seats as per official EC trends right now pic.twitter.com/EUxnIR4vJj

— ANI (@ANI) February 11, 2020