Delhi Elections:दिल्लीत चर्चा प्रियंका गांधींच्या मुलाची!

नवी दिल्ली Delhi Election 2020 : दिल्ली विधानसभा निवडणुकीसाठी आज मतदान झाले. दिल्लीतील अनेक नेत्यांनी मतदानाचा हक्क बजावला. पण, चर्चेत आले प्रियंका गांधी यांचे चिरंजीव रेहान. रेहानने आज पहिल्यांदा मतदानाचा अधिकार बजावला. या निमित्तानं तो प्रकाशझोतात आला आहे. मतदान केल्यानंतर मीडियाने त्याला घेराव घातला. त्यावेळी त्याने प्रतिक्रियाही दिली.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

'लोकशाही प्रक्रियेचा घटक बनल्याचा आनंद'

रेहान राजीव वद्रा ही व्यक्ती सकाळपासून चर्चेत आहे. पहिल्यांदा मतदानाचा हक्क बजावल्यानंतर रेहान म्हणाला, 'लोकशाही प्रक्रियेचा घटक बनल्याचा मला आज आनंद होत आहे. प्रत्येकाने त्याचा मतदानाच हक्का बजावलाच पाहिजे. त्याचबरोबर प्रत्येकाला सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा लाभ मिळायला हवा आणि विद्यार्थ्यांना त्यात सवलत असायला हवी.' रेहान याने लोधी इस्टेटमधील 114 आणि 116 क्रमांकाच्या मतदान केंद्रात आपला मतदानाचा अधिकार बजावला.

Raihan Rajiv Vadra, son of Priyanka Gandhi Vadra and Robert Vadra: It was a nice feeling to take part in the democratic process. Everyone should exercise their right to vote; I think everyone should have access to public transport and it should be subsidized for students. https://t.co/bpZTQprAZr pic.twitter.com/qylCEuoYeV

— ANI (@ANI) February 8, 2020