Crime News : तरुणाने आई-वडिल अन् भावाची केली हत्या; मित्राला म्हणाला- अख्खं कुटुंबच संपवलं, आता इथून पुढे...

देशाची राजधानी दिल्लीत एक हृदयद्रावक घटना समोर आली आहे. एका तरुणाने आपल्या संपूर्ण कुटुंबाची हत्या केली. आरोपीने त्याच्या आईवडिलांची आणि मोठ्या भावाची निर्घृण हत्या केली यानंतर तो फरार झाला आहे. ही घटना बुधवारी दक्षिण दिल्लीतील खार्क रिवाडा गावात घडली. या खळबळजनक घटनेमुळे परिसरात घबराटीचे वातावरण आहे आणि पोलिस या प्रकरणाचा सखोल तपास करत आहेत. .सिद्धार्थ नावाच्या आरोपीने तिघांचीही निर्घृणपणे हत्या केली. त्याने तिघांच्याही मानेवर धारदार शस्त्राने वार केले. याशिवाय त्याने विटा आणि दगडांनी चेहरे ठेचले. घटनास्थळावरून पोलिसांना धारदार शस्त्रे आणि विटाही सापडल्या आहेत.आईचे तोंड कापडाने बांधलेले होते..आरोपीचा भाऊ आणि वडील एका खाजगी कंपनीत काम करत होते. पोलिस गुरुवारी तिघांच्याही मृतदेहांचे शवविच्छेदन करतील. वैद्यकीय मंडळाकडून शवविच्छेदन केले जाईल. सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये आरोपी रस्त्यावरून बाहेर जाताना दिसत आहे..मी माझे कुटुंब संपवलेपोलिसांचा सिद्धार्थवरचा संशय अधिक वाढला तेव्हा एका तरुणाने जबाब दिला. त्याच्या एका मित्राने सांगितले की सिद्धार्थ आज संध्याकाळी त्याला भेटला. सिद्धार्थने त्याला सांगितले की आज त्याने त्याचे संपूर्ण कुटुंब संपवले आहे. आजापासून तो गावात दिसणार नाही. पोलिसांनी संबंधित तरुणाचा जबाबही नोंदवला आहे. याशिवाय आरोपीच्या शोधात छापे टाकले जात आहेत..ड्रग्जचे व्यसन, मानसिकदृष्ट्या विकृतपोलिस तपासात सिद्धार्थ ड्रग्ज व्यसनी असल्याचे समोर आले आहे. तो कोणतेही काम करत नाही. त्याचे आईवडील आणि मोठा भाऊ त्याला याबद्दल फटकारत होते. तो दररोज कुटुंबाशी यावरून भांडत असे. पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, आरोपीच्या घरातून त्याच्या उपचारांशी संबंधित काही कागदपत्रे आणि औषधे सापडली आहेत. सिद्धार्थ गेल्या १२ वर्षांपासून वेगवेगळ्या संस्थांकडून त्याच्या मानसिक आजारावर उपचार घेत होता. मानसिक आजारामुळे तो दररोज कुटुंबाशी भांडत असे. याशिवाय, तो ड्रग्जचेही व्यसन करत होता. यावरून त्याने त्याच्या मोठ्या भावाशीही अनेकदा भांडण केले.