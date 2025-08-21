देश

Crime News : तरुणाने आई-वडिल अन् भावाची केली हत्या; मित्राला म्हणाला- अख्खं कुटुंबच संपवलं, आता इथून पुढे...

Youth kills Family : त्याने तिघांच्याही मानेवर धारदार शस्त्राने वार केले. याशिवाय त्याने विटा आणि दगडांनी चेहरे ठेचले. घटनास्थळावरून पोलिसांना धारदार शस्त्रे आणि विटाही सापडल्या आहेत.आईचे तोंड कापडाने बांधलेले होते.
Police at the crime scene in Delhi's Khark Riwada village where a youth brutally killed his parents and brother before fleeing.
Yashwant Kshirsagar
देशाची राजधानी दिल्लीत एक हृदयद्रावक घटना समोर आली आहे. एका तरुणाने आपल्या संपूर्ण कुटुंबाची हत्या केली. आरोपीने त्याच्या आईवडिलांची आणि मोठ्या भावाची निर्घृण हत्या केली यानंतर तो फरार झाला आहे. ही घटना बुधवारी दक्षिण दिल्लीतील खार्क रिवाडा गावात घडली. या खळबळजनक घटनेमुळे परिसरात घबराटीचे वातावरण आहे आणि पोलिस या प्रकरणाचा सखोल तपास करत आहेत.

