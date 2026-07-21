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दिल्लीच्या वेशीवर आणखी एका आंदोलनाची ठिणगी, शंभू बॉर्डरवर बॅरिकेड्स; शेतकरी राजधानीच्या दिशेनं, काय आहे मागणी?

Farmers Protest in Delhi: भारत-अमेरिका यांच्यातील प्रस्तावित मुक्त व्यापार कराराविरोधात पंजाबमधील शेतकऱ्यांकडून आंदोलन केलं जात आहे. करार रद्द करा या मागणीसाठी देश बचाओ मोर्चाने हे आंदोलन पुकारलं आहे.
Farmers March to Delhi

Farmers March to Delhi, Shambhu Border Barricaded

Esakal

सूरज यादव
Updated on

Farmers March to Delhi: दिल्लीत जंतर मंतरवर सीजेपीकडून आंदोलन सुरू असताना आता दिल्लीच्या सीमेवर आणखी एका आंदोलनाची आग पेटली आहे. पंजाबमधून हजारो शेतकरी दिल्लीच्या दिशेनं येण्यासाठी शंभू बॉर्डरवर पोहोचले आहेत. भारत अमेरिका यांच्यातील प्रस्तावित मुक्त व्यापार कराराविरोधात हे आंदोलन केलं जात आहे. करार रद्द करा या मागणीसाठी देश बचाओ मोर्चाने हे आंदोलन पुकारलं आहे. Delhi Farmers Protest Against India-US Trade Deal

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