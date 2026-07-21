दिल्लीच्या वेशीवर आणखी एका आंदोलनाची ठिणगी, शंभू बॉर्डरवर बॅरिकेड्स; शेतकरी राजधानीच्या दिशेनं, काय आहे मागणी?

Farmers March to Delhi: दिल्लीत जंतर मंतरवर सीजेपीकडून आंदोलन सुरू असताना आता दिल्लीच्या सीमेवर आणखी एका आंदोलनाची आग पेटली आहे. पंजाबमधून हजारो शेतकरी दिल्लीच्या दिशेनं येण्यासाठी शंभू बॉर्डरवर पोहोचले आहेत. भारत अमेरिका यांच्यातील प्रस्तावित मुक्त व्यापार कराराविरोधात हे आंदोलन केलं जात आहे. करार रद्द करा या मागणीसाठी देश बचाओ मोर्चाने हे आंदोलन पुकारलं आहे. Delhi Farmers Protest Against India-US Trade Deal.भारतीय किसान युनियन (चढूनी)चे प्रमुख गुरनाम सिंह हे सोमवारी दिल्लीत किसान महापंचायतमध्ये सहभागी होण्यासाठी जात असताना हरियाणा पोलिसांनी त्यांना ताब्यात घेतलं गेलं. या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर शंभू बॉर्डरवर पोलिसांचा फौजफाटा तैनात करण्यात आलाय. तसंच जमावबंदीही लागू केली आहे. रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला बॅरिकेड्स लावून वाहतूक थांबवण्यात आलीय..बांधकाम सुरू असलेल्या बोगद्यात भूस्खलन, ७ जणांचा मृत्यू, २७ जण अडकले; मिथेन गॅसचा स्फोट, बचावकार्यात अडथळे.अमृतसर आणि गुरदासपूरमधून शेतकऱ्यांचा ताफा संभू बॉर्डर मार्गे दिल्लीला पोहोचण्याच्या तयारीत आहे. शेतकऱ्यांची महत्त्वाची आणि मोठी मागणी हीच आहे की भारत आणि अमेरिका यांच्यातील प्रस्तावित मुक्त व्यापार करार रद्द करण्यात यावा. शेतकरी नेते सरवन सिंह पंढेर म्हणाले की, शेतकरी दिल्लीला जाण्यासाठी तायर आहेत. पण सरकार काय भूमिका घेते, अडवणूक करते का यावर सगळं अवलंबून आहे. शेतकरी बॅरिकेड्स तोडणार नाही पण सरकारसोबत चर्चेचा प्रयत्न करू..मुक्त व्यापार करारामुळे थेट भारतीय शेती, डेअरी उद्योग, गावांमध्ये राहणारे लोक यांच्यावर परिणाम होणार आहे्. परदेशी उत्पादने आल्यानं देशातील शेतकऱ्यांना फटका बसेल. लहान शेतकऱ्यांचे व्यवसाय ठप्प होण्याची भीती शेतकऱ्यांनी व्यक्त केलीय..संयुक्त किसान मोर्चासह बिगर राजकीय आणि किसान मजूर मोर्चाचे नेतेही या आंदोलनात सहभागी होणार आहेत. आंदोलनात कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी पोलिसांचा फौजफाटा तैनात केला आहे. पोलीस कर्मचारी अश्रूधुराच्या नळकांड्यांसह सज्ज आहेत. आधीच्या शेतकरी आंदोलनाच्या तुलनेत सध्या आंदोलक कमी असल्यानं पोलिसांचा फौजफाटा मर्यादीत असल्याची माहितीही समोर येतेय..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.