सरकारी कार्यालयांत आता बायोमेट्रिक हजेरी अनिवार्य! GNCTD आणि MCD मध्ये मोठा बदल; दिल्ली सरकारचा महत्त्वाचा निर्णय

दिल्लीतील सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांना आता हजेरी यंत्रांचा वापर करून त्यांच्या येण्या-जाण्याच्या वेळा नोंदवणे बंधनकारक असेल. दिल्ली सरकारने एक आदेश जारी केला आहे. ज्यानुसार सर्व GNCTD आणि MCD कार्यालये आता त्यांच्या जुन्या वेळापत्रकानुसार कार्यरत राहतील. प्रत्येक कर्मचाऱ्यासाठी बायोमेट्रिक हजेरी अनिवार्य असेल. सरकारने स्पष्टपणे म्हटले आहे की, GRAP योजना संपल्यामुळे कार्यालयाच्या सुधारित वेळा देखील रद्द करण्यात आल्या आहेत. सर्व कार्यालये आता त्यांच्या नेहमीच्या वेळेनुसार उघडतील..एमसीडी कार्यालये सकाळी ९:०० ते सायंकाळी ५:३० पर्यंत कार्यरत राहतील. जीएनसीटीडी (दिल्ली सरकार) कार्यालये सकाळी ९:३० ते सायंकाळी ६:०० पर्यंत कार्यरत राहतील. यासोबतच दिल्ली सरकारने आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे: आता प्रत्येक विभागाला बायोमेट्रिक मशीन बसवावी लागतील आणि जिथे आधीपासूनच मशीन आहेत, ती कार्यरत स्थितीत ठेवावी लागतील. सरकारने असा आदेश दिला आहे की, कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांपासून ते वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपर्यंत सर्वांनी मशीनचा वापर करून आपली हजेरी लावली पाहिजे. यामध्ये अतिरिक्त मुख्य सचिव, सचिव, विभाग प्रमुख आणि इतर अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. नवीन सरकारी आदेशानुसार, प्रत्येक कर्मचाऱ्याचे नाव आणि रेकॉर्ड बायोमेट्रिक मशीनमध्ये नोंदवले जाईल. सर्व अधिकारी आणि कर्मचारी केवळ मशीनचा वापर करूनच आपली हजेरी लावतील. विभागातील वरिष्ठ अधिकारी कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थितीवर दररोज लक्ष ठेवतील. उशिरा येणाऱ्या, लवकर जाणाऱ्या किंवा हजेरी न लावणाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल. दिल्ली सरकारने असेही म्हटले आहे की, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे उपस्थिती अहवाल दररोज दुपारी १२ वाजेपर्यंत मुख्य सचिवांना पाठवले जातील. मुख्यमंत्र्यांना एक मासिक अहवाल सादर केला जाईल. या अहवालात प्रत्येक अधिकारी कार्यालयात कधी आले, या वेळेचाही समावेश असेल. सरकारच्या म्हणण्यानुसार, या निर्णयामुळे सरकारी कार्यालयांमधील काम वेळेवर होईल आणि कर्मचाऱ्यांचा निष्काळजीपणा कमी होईल. अनेक कर्मचारी कोणालाही न कळवता उशिरा येतात किंवा लवकर निघून जातात, अशा तक्रारी बऱ्याच काळापासून येत होत्या. आता बायोमेट्रिक प्रणालीद्वारे यावर लक्ष ठेवले जाईल.