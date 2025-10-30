देश

Vehicle NOC Rule: महत्त्वाची बातमी! एनओसी नियमात बदल; जुन्या वाहनांबाबत राज्य सरकारचा मोठा निर्णय, वाहन मालकांना दिलासा

Old Vehicle NOC Rule: दिल्ली सरकारचा एनओसीबाबतचा निर्णय विशेषतः ज्यांची डिझेल वाहने १० वर्षांपेक्षा जास्त जुनी आहेत किंवा पेट्रोल वाहने १५ वर्षांपेक्षा जास्त जुनी आहेत त्यांच्यासाठी फायदेशीर ठरेल.
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांच्या नेतृत्वाखालील दिल्ली सरकारने राजधानीतील लाखो वाहन मालकांना मोठा दिलासा दिला आहे. सरकारने आता जुन्या वाहनांसाठी एनओसी (ना हरकत प्रमाणपत्र) देण्याचे नियम शिथिल केले आहेत. ज्या वाहनांच्या नोंदणीची मुदत संपली आहे त्यांना आता एका वर्षाच्या आत एनओसीसाठी अर्ज करण्याची आवश्यकता राहणार नाही.

