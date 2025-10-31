Senior Citizens Property Rights : सून सासू-सासऱ्यांच्या घरात राहू शकते, पण मालकी हक्क मिळणार नाही; हायकोर्टाचा मोठा निर्णय

Summaryवादग्रस्त घर सामायिक असल्याने वेगळे राहणे अव्यवहार्य ठरले.वृद्ध दांपत्याने सुनेसाठी पर्यायी घर आणि सर्व खर्च देण्याची तयारी दर्शवली.न्यायालयाने सुनेला ४ आठवड्यांत नवीन फ्लॅट मिळवून २ आठवड्यांत घर रिकामे करण्याचे आदेश दिले.. दिल्ली उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी कौटुंबिक वादात वृद्ध पालकांच्या शांततेला प्राधान्य देणारा निर्णय दिला.न्यायालयाने म्हटले आहे की ज्येष्ठांना त्यांच्या स्वतःच्या घरात शांती आणि सन्मानाने राहण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. कौटुंबिक वादातही कोणीही हा अधिकार हिरावून घेऊ शकत नाही. सुनेला सासऱ्यांच्या घरातून बाहेर काढण्याचा निर्देश देणाऱ्या ट्रायल कोर्टाचा आदेश न्यायालयाने कायम ठेवले. .सुनेचा घरात राहण्याचा अधिकारघरगुती हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण कायदा (PWDV कायदा) अंतर्गत सुनेचा घरात राहण्याचा अधिकार न्यायालयाने मान्य केला, परंतु हा केवळ "ताब्याचा अधिकार" आहे, मालकी हक्क नाही यावर भर दिला. खंडपीठाने टिप्पणी केली की, "कायदा अशा पद्धतीने चालला पाहिजे जो सुरक्षा आणि शांतता दोन्ही सुनिश्चित करतो." न्यायालयाने दोन्ही पक्षांच्या अधिकारांमध्ये संतुलन राखण्याची गरज यावर भर दिला.प्रकरण काय?वादग्रस्त मालमत्ता एकच घर होती, ज्यामध्ये सामायिक पायऱ्या आणि स्वयंपाकघर होते. न्यायालयाने म्हटले की वेगळे राहणे व्यावहारिक नव्हते. वृद्ध जोडप्याने सुनेसाठी पर्यायी घर देऊ केले. यामध्ये ₹६५,००० मासिक भाडे, देखभाल, वीज आणि पाण्याचे बिल आणि सुरक्षा ठेव यांचा समावेश होता. ते सर्व खर्च स्वतः करतील..सरकारलाच लोक मरताना पाहायचेत; दिल्ली उच्च न्यायालय प्रोटोकॉलवर भडकले.अपील फेटाळून लावताना न्यायालयाने म्हटले की, "हक्कांसाठी संघर्ष होत असताना एक नाजूक संतुलन आवश्यक आहे. कोणाच्याही प्रतिष्ठेला किंवा सुरक्षिततेला बाधा पोहोचू नये." पीडब्ल्यूडीव्ही कायदा महिलांना बेघर होण्यापासून संरक्षण देतो. पण, वृद्धांनाही त्यांचे शेवटची वर्ष शांततेत घालवण्याचा मजबूत अधिकार आहे. न्यायालयाने चार आठवड्यांच्या आत सुनेसाठी जुन्या घरासारख्याच परिसरात दोन खोल्यांचा फ्लॅट शोधण्याचे निर्देश दिले. दोन आठवड्यांनंतर सुनेला वादग्रस्त घर रिकामे करावे लागेल.असा आदेश दिला..FAQs 1. सून सासू-सासऱ्यांच्या घरात राहू शकते का? होय, पण तिला फक्त ताब्याचा अधिकार मिळतो, मालकी हक्क नाही.2. न्यायालयाने वृद्ध पालकांच्या कोणत्या अधिकारावर भर दिला? त्यांच्या घरात शांती आणि सन्मानाने राहण्याच्या अधिकारावर.3. हा निर्णय कोणत्या कायद्यानुसार दिला गेला? घरगुती हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण कायदा (PWDV Act) अंतर्गत.4. न्यायालयाने सुनेला घर सोडण्यास सांगितले का? होय, तिला दोन आठवड्यांत घर रिकामे करावे लागेल.5. सुनेसाठी पर्यायी व्यवस्था कोण करणार आहे? वृद्ध सासू-सासरे स्वतः ₹६५,००० मासिक भाड्याने नवीन फ्लॅटची व्यवस्था करतील.6. या निर्णयाचा मुख्य संदेश काय आहे? महिलांचे संरक्षण आणि वृद्ध पालकांची शांतता — दोन्हीमध्ये संतुलन राखणे आवश्यक आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.