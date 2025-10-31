देश

Senior Citizens Property Rights : सून सासू-सासऱ्यांच्या घरात राहू शकते, पण मालकी हक्क मिळणार नाही; हायकोर्टाचा मोठा निर्णय

Property Dispute : दिल्ली हायकोर्टाने म्हटले की सून सासू-सासऱ्यांच्या घरात राहू शकते, पण मालकी हक्क मिळत नाही.वृद्ध पालकांना त्यांच्या स्वतःच्या घरात शांती आणि सन्मानाने राहण्याचा अधिकार आहे.
Senior Citizens Property Rights : सून सासू-सासऱ्यांच्या घरात राहू शकते, पण मालकी हक्क मिळणार नाही; हायकोर्टाचा मोठा निर्णय
Yashwant Kshirsagar
Updated on

Summary

  1. वादग्रस्त घर सामायिक असल्याने वेगळे राहणे अव्यवहार्य ठरले.

  2. वृद्ध दांपत्याने सुनेसाठी पर्यायी घर आणि सर्व खर्च देण्याची तयारी दर्शवली.

  3. न्यायालयाने सुनेला ४ आठवड्यांत नवीन फ्लॅट मिळवून २ आठवड्यांत घर रिकामे करण्याचे आदेश दिले.

दिल्ली उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी कौटुंबिक वादात वृद्ध पालकांच्या शांततेला प्राधान्य देणारा निर्णय दिला.न्यायालयाने म्हटले आहे की ज्येष्ठांना त्यांच्या स्वतःच्या घरात शांती आणि सन्मानाने राहण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. कौटुंबिक वादातही कोणीही हा अधिकार हिरावून घेऊ शकत नाही. सुनेला सासऱ्यांच्या घरातून बाहेर काढण्याचा निर्देश देणाऱ्या ट्रायल कोर्टाचा आदेश न्यायालयाने कायम ठेवले.

