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‘तुम्ही Gen Z नाही!’ दिल्ली हायकोर्टानं सौरभ दास अन् आशुतोष रांका यांना सुनावलं; फ्रान्समधील जाळपोळीच्या घटनांचाही केला उल्लेख...

CJP Leaders Saurabh Das, Ashutosh Ranka : विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी (एसईएम) न्यायालयातील सुनावणीची वाट पाहण्याचा सल्ला देत हायकोर्टाने थेट आपल्याकडे का आलात, असा सवाल उपस्थित केला.
CJP Leaders Saurabh Das, Ashutosh Ranka

CJP Leaders Saurabh Das, Ashutosh Ranka

esakal

Shubham Banubakode
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दिलासा मिळवण्यासाठी दिल्ली हायकोर्टात धाव घेतलेल्या कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी)चे नेते सौरभ दास आणि आशुतोष रांका यांना न्यायालयाने नियमांच्या उल्लंघनावरून चांगलेच सुनावलं आहे. तसेच, ‘तुम्ही जेन झी नाहीत,’ अशी टिप्पणीही केली. विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी (एसईएम) न्यायालयातील सुनावणीची वाट पाहण्याचा सल्ला देत हायकोर्टाने थेट आपल्याकडे का आलात, असा सवाल उपस्थित केला. न्यायालयाच्या सुनावणीनंतर सीजेपीच्या नेत्यांनी आपली याचिका मागे घेतली आहे.

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