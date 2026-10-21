‘तुम्ही Gen Z नाही!’ दिल्ली हायकोर्टानं सौरभ दास अन् आशुतोष रांका यांना सुनावलं; फ्रान्समधील जाळपोळीच्या घटनांचाही केला उल्लेख...

दिलासा मिळवण्यासाठी दिल्ली हायकोर्टात धाव घेतलेल्या कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी)चे नेते सौरभ दास आणि आशुतोष रांका यांना न्यायालयाने नियमांच्या उल्लंघनावरून चांगलेच सुनावलं आहे. तसेच, ‘तुम्ही जेन झी नाहीत,’ अशी टिप्पणीही केली. विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी (एसईएम) न्यायालयातील सुनावणीची वाट पाहण्याचा सल्ला देत हायकोर्टाने थेट आपल्याकडे का आलात, असा सवाल उपस्थित केला. न्यायालयाच्या सुनावणीनंतर सीजेपीच्या नेत्यांनी आपली याचिका मागे घेतली आहे..न्यायमूर्ती सुब्रमण्यम प्रसाद यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. या प्रकरणाची सुनावणी त्याच दिवशी दुपारी दोन वाजता एसईएम न्यायालयात होणार असताना हायकोर्टात येण्याची गरज काय, असा प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला. आधी एसईएम न्यायालयाचा निर्णय येऊ द्या. त्यानंतर पुढील कायदेशीर पर्यायांचा विचार करता येईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले..न्यायालयाने सांगितले की, संध्याकाळी चार वाजेपर्यंत निर्णय त्यांच्या बाजूने आल्यास प्रकरण संपेल. अन्यथा त्यानंतर हायकोर्टात दाद मागण्याचा पर्याय उपलब्ध आहे. मात्र, सीजेपीच्या वकिलांनी हायकोर्टातच सुनावणी घेऊन दिलासा देण्याची मागणी केली..CJP च्या नेत्यांच्या अडचणीत वाढ; जंतरमंतर आंदोलन प्रकरणी आशुतोष रांका आणि सौरव दास यांना न्यायालयीन धक्का!.सीजेपीच्या वतीने बाजू मांडणारे वकील अभिक चिमनी यांना न्यायालयाने बेल बॉन्डच्या अटींची आठवण करून दिली. ११ ऑक्टोबर रोजी बेल बॉन्ड स्वीकारल्यानंतर त्याचे उल्लंघन झाल्यास भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेनुसार (बीएनएसएस) कारवाईची तरतूद असल्याचे न्यायालयाने सांगितले. नियमानुसार थेट कारवाई करण्याऐवजी नोटीस देऊन संबंधितांना अधिक संधी दिली जात असल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले..सौरभ दास आणि आशुतोष रांका यांनी अधिसूचनेद्वारे बंद करण्यात आलेल्या जंतरमंतर परिसरात जाण्यावरूनही न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. या ठिकाणासंदर्भातील प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असले, तरी संबंधित अधिसूचनेला स्थगिती नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. बॅरिकेड्स तोडल्यास इतर लोकांकडूनही नियमांचे उल्लंघन होण्याची शक्यता असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले..CJP Protest Pune: पुण्यात ‘सीजेपी’कडून; ‘लहरा दो तिरंगा’ आंदोलन .शांततापूर्ण आंदोलनाच्या नावाखाली सुरू झालेल्या आंदोलनाला हिंसक वळण लागू शकते, असे सांगताना न्यायालयाने परदेशातील आंदोलनांदरम्यान झालेल्या जाळपोळ आणि लुटमारीच्या घटनांचाही उल्लेख केला. आंदोलनासाठी पोलिसांची परवानगी घेणे केवळ निर्बंध घालण्यासाठी नसून, बाहेरील व्यक्तींना आंदोलनात घुसून गोंधळ घालण्यापासून रोखण्यासाठीही आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.