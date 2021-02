सोनिया, राहुल गांधी यांना झटका; नॅशनल हेरॉल्ड प्रकरणी हायकोर्टाकडून नोटीस

नॅशन हेरॉल्डप्रकरणी दिल्ली हायकोर्टानं काँग्रेसच्या हंगामी अध्यक्षा सोनिया गांधी आणि खासदार राहुल गांधी यांना नोटीस पाठवली आहे. भाजप खासदार सुब्रमण्यम स्वामी यांनी यासंदर्भात हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेत विविध कागदपत्रं आणि साक्षीदारांना बोलवण्यासंबंधीच्या सत्र न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देण्यात आले आहे. त्यामुळे याप्रकरणी आता १२ एप्रिल रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे.

National Herald Case: Delhi High Court issues notice to Congress leader Sonia Gandhi & Rahul Gandhi on BJP MP Subramanian Swamy's plea challenging trial court order regarding summoning of various documents & witnesses. Matter slated to be next heard on 12th April. pic.twitter.com/qo96oU9Fsq

