Crime News : 'पीडितेने जबाब बदलला तरीही...' मुलीवर लैंगिक अत्याचार करणाऱ्या पित्याला हायकोर्टाचा मोठा झटका

Delhi High Court verdict : आरोपी कुटुंबाचा कमावता असल्यास मुलीला घर, आधार गमावण्याची भीती वाटते, असे न्यायालयाने नमूद केले. वैज्ञानिक पुरावे उपलब्ध असताना जबाबातील बदलामुळे सरकारी पक्षाचा खटला कमकुवत होत नाही.
Delhi High Court delivers a significant verdict in a POCSO sexual assault case, emphasizing that retracted victim testimony cannot override scientific and trial evidence.

Yashwant Kshirsagar
Updated on

दिल्ली उच्च न्यायालयाने अल्पवयीन सावत्र मुलीवर बलात्कार करणाऱ्या पित्याची २० वर्षांच्या शिक्षा कायम ठेवली आहे न्यायालयाने स्पष्टपणे म्हटले आहे की जरी पीडितेने जबाब बदलला तरीही, केवळ त्या आधारावर पोक्सो कायद्याअंतर्गत गुन्हा रद्द करता येणार नाही.

