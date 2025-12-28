Crime News : 'पीडितेने जबाब बदलला तरीही...' मुलीवर लैंगिक अत्याचार करणाऱ्या पित्याला हायकोर्टाचा मोठा झटका

दिल्ली उच्च न्यायालयाने अल्पवयीन सावत्र मुलीवर बलात्कार करणाऱ्या पित्याची २० वर्षांच्या शिक्षा कायम ठेवली आहे न्यायालयाने स्पष्टपणे म्हटले आहे की जरी पीडितेने जबाब बदलला तरीही, केवळ त्या आधारावर पोक्सो कायद्याअंतर्गत गुन्हा रद्द करता येणार नाही. .अशा प्रकरणांमध्ये पीडित मुलींच्या दुर्दशेबद्दल चिंता व्यक्त करताना, उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की त्यांच्यावर त्यांच्या कुटुंबियांकडून अनेकदा दबाव येतो आणि ते असहाय्य असतात. न्यायालयाने असे म्हटले आहे की एखाद्या मुलीवर त्यांच्या स्वतःच्या नातेवाईकांचे रक्षण करण्याची जबाबदारी लादता येणार नाही..IPS अधिकाऱ्याच्या मुलाने केलेली LLB करणाऱ्या मुलीची हत्या; तिच्या घरीच केला रेप, तरीही झालेली त्याची निर्दोष मुक्तता.न्या. अमित महाजन यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाची सुनावणी करताना असे नमूद केले की कधीकधी एखाद्या मुलील भीती वाटते की जर तिने सत्य सांगितले तर ती तिचे घर, आर्थिक आधार आणि कुटुंब गमावू शकते. हे विशेषतः खरे आहे जेव्हा आरोपी कुटुंबाचा कमावता किंवा काळजीवाहू असतो. अशा परिस्थितीत, मुलीने सत्य मागे घेणे असामान्य नाही. .आरोपीचे अपील फेटाळून लावताना उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की खटल्यादरम्यान पीडित, तिची आई आणि बहिणीने दिलेल्या जबाबात बदल वेगळे पाहता येणार नाहीत. वैज्ञानिक पुराव्याच्या उपस्थितीत पीडितेने माघार घेतल्याने सरकारी वकिलांचा खटला कमकुवत होत नाही. हा खटला मार्च २०१६ चा आहे. त्यावेळी १२ वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या एका मुलीने आरोप केला की तिच्या सावत्र वडिलांनी ती झोपेत असताना तिच्यावर लैंगिक अत्याचार केला होता. तिने नंतर तिच्या आईला सांगितले आणि तक्रार दाखल करण्यात आली. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.