दोन प्रौढांना जोडीदार निवडण्याचं पूर्ण स्वातंत्र्य; पालकांच्या परवानगीची आवश्यकता नाही, उच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय

दिल्ली उच्च न्यायालयाने एका याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान एक महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. न्यायालयाने स्पष्टपणे म्हटले आहे की, दोन प्रौढांना त्यांचे जीवनसाथी निवडण्याचे स्वातंत्र्य आहे. यासाठी त्यांना सामाजिक मान्यतेची आवश्यकता नाही. त्यांचे पालक अशा प्रकरणांमध्ये हस्तक्षेप करू शकत नाहीत. हा मूलतः प्रौढ व्यक्तीचा संवैधानिक अधिकार आहे..उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सौरभ बॅनर्जी यांनी असे मत व्यक्त केले की, लग्नाचे असे निर्णय पवित्र असले पाहिजेत, विशेषतः जेव्हा ते प्रौढांच्या संमतीने घेतलेले असतात ज्यांना कोणत्याही शंकाशिवाय त्यांचे जीवनसाथी निवडण्याचा संवैधानिक अधिकार आहे. न्यायालयाने पुनरुच्चार केला की, लग्न करण्याचा अधिकार हा मानवी स्वातंत्र्याचा एक भाग आहे. निवडीचा विषय आहे. जो केवळ मानवी हक्कांच्या सार्वत्रिक घोषणेमध्येच समाविष्ट नाही तर भारतीय संविधानाच्या कलम २१ चा एक आवश्यक भाग आहे..Unemployment Allowance: आनंदाची बातमी! बेरोजगार तरुणांना दरमहा ₹1,500 भत्ता मिळणार; राज्य सरकारची मोठी घोषणा, पण वयमर्यादा काय?.न्यायमूर्ती सौरभ बॅनर्जी यांनी सांगितले की, कलम २१ जीवनाच्या अधिकाराची हमी देते आणि सर्व व्यक्तींच्या जीवनाचे आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याचे रक्षण करते. ज्यामध्ये संमतीने प्रौढांचा समावेश आहे. ज्यांना त्यांची निवड करण्याचा जन्मजात अधिकार आहे. ज्यामुळे विवाहाशी संबंधित प्रकरणांमध्ये हे विशेषतः महत्वाचे आहे. म्हणूनच दोन प्रौढांना त्यांचा जीवनसाथी निवडण्याचे पूर्णपणे स्वातंत्र्य आहे. एका विवाहित जोडप्याची रिट याचिका मंजूर करताना न्यायमूर्ती बॅनर्जी यांनी हे विधान केले. दोघेही विवाहित आणि प्रौढ होते. .महिलेच्या वडिलांकडून त्यांच्या नात्याला विरोध करणाऱ्या धमक्यांचा हवाला देत त्यांनी पोलीस संरक्षण मागितले होते. या जोडप्याने जुलै २०२५ मध्ये आर्य समाज मंदिरात हिंदू विधीनुसार लग्न केले होते. नंतर त्यांचे लग्न नोंदणीकृत केले होते. महिलेच्या वडिलांच्या विरोधामुळे जोडप्याला धमक्या येत होत्या. ज्यामुळे त्यांना न्यायालयाकडून संरक्षण घ्यावे लागले. या जोडप्याला पोलीस संरक्षण देताना न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की, येथे दोन्ही याचिकाकर्ते प्रौढ आहेत आणि एकमेकांशी लग्न करण्याचा त्यांचा अधिकार आहे. त्यांनी स्वेच्छेने एकमेकांचे हात धरून आयुष्यभर लग्नाचा पवित्र धागा बांधण्याचा निर्णय घेतला आहे. .त्यामुळे यापुढे कोणीही, विशेषतः समाज, राज्य यंत्रणा किंवा त्यांचे पालक, नातेवाईक आणि मित्रही त्यांच्या निर्णयात कोणत्याही प्रकारे हस्तक्षेप करू शकत नाहीत. न्यायालयाने पुढे म्हटले आहे की, याचिकाकर्ता क्रमांक १ चे वडील प्रतिवादी क्रमांक ७ सारख्या कोणत्याही व्यक्तीला याचिकाकर्त्यांचे जीवन आणि स्वातंत्र्य धोक्यात आणण्याची परवानगी दिली जाऊ शकत नाही. कारण त्यांना त्यांच्या वैयक्तिक निर्णयांसाठी आणि निवडींसाठी कोणत्याही सामाजिक मान्यतेची आवश्यकता नाही. .Uttarakhand: पर्यटनाचा महाविक्रम! उत्तराखंडमध्ये पहिल्यांदाच ६ कोटींहून अधिक पर्यटकांची गर्दी; 'या' शहराने मोडले सर्व रेकॉर्ड.न्यायालयाने पुढे असे निर्देश दिले की, जोडप्याला आवश्यक पोलीस संरक्षण प्रदान केले जावे आणि गरज पडल्यास संबंधित पोलीस ठाण्याच्या एसएचओ किंवा बीट ऑफिसरशी थेट संपर्क साधण्याची परवानगी दिली जावी. जरी जोडप्याने निवासस्थान बदलले तरी, त्यांनी सतत सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी स्थानिक पोलिस अधिकाऱ्यांना कळवावे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.