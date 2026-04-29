चीफ जस्टीसच्या खंडपीठासमोर सुनावणीत धक्कादायक घटना; अचानक सुरु झाला अश्लील व्हिडीओ अन्... न्यायालयात खळबळ

दिल्ली उच्च न्यायालयात बुधवारी सुनावणीदरम्यान एक धक्कादायक प्रकार घडला. मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती तेजस करिया यांच्या खंडपीठासमोर नियमित प्रकरणांची सुनावणी सुरू असताना ऑनलाईन हजर झालेल्या एका व्यक्तीने अचानक अश्लील व्हिडीओ सुरु केला. त्यामुळे चांगलीच खळबळ उडाली. .प्राथमिक माहितीनुसार, हा व्हिडीओ परदेशातून प्रसारित करण्यात आला. काही विशिष्ट वापरकर्त्यांच्या खात्यांमधून हा प्रकार घडल्याची माहिती समोर येत असली तरी याबाबत अद्याप अधिकृत पुष्टी झालेली नाही. यावेळी व्हिडीओसोबत एक इशाराही देण्यात आला होता, ज्यात "ही प्रणाली हॅक करण्यात आली आहे, बैठक तात्काळ बंद करा," असे सांगण्यात आले..दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या इतिहासात प्रथमच असा प्रकार घडल्याचे सांगितले जात आहे. ही घटना दुपारी सुमारे १२:५६ वाजण्याच्या सुमारास घडली. विशेष म्हणजे, बुधवारी मुख्य न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर जनहित याचिकांची सुनावणी होत असते आणि त्या दिवशी सुमारे १०० प्रकरणे सूचीबद्ध होती. या घटनेमुळे काही काळ कामकाजावर विस्कळीत झालं..या प्रकारानंतर आता तपास सुरू करण्यात आला आहे. न्यायाधीश, वकील आणि न्यायालयीन अधिकाऱ्यांनी या घटनेनंतर चिंता व्यक्त केली आहे. तसेच दोषींवर कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी केली जाते आहे.