Delhi Judge Endlife : बाबा, मी आता जगू शकत नाही... ३० वर्षीय न्यायाधीशाने गळफास घेऊन संपवले जीवन, धक्कादायक कारण आले समोर

दिल्लीतील एका न्यायाधीशाचा मृतदेह घरातील बाथरुम गळफास घेतलेल्या अवस्थेत आढळून आला. मूळचे राजस्थानमधील अलवर येथील रहिवासी असलेले ३० वर्षीय अमन कुमार शर्मा दिल्लीच्या ईशान्य जिल्ह्यातील 'जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव म्हणून कार्यरत होते. ते दिल्लीतील 'ग्रीन पार्क' परिसरातील त्यांच्या राहत्या घरी पत्नीसह वास्तव्यास होते. या आत्महत्या प्रकरणाबाबत आता काही धक्कादायक तपशील समोर आले आहेत. न्यायाधीशांच्या नातेवाईकांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अमन यांचा त्यांच्या पत्नीशी गेल्या काही काळापासून वाद सुरू होता.. आयुष्य असह्य झाले आहे....न्यायाधीश अमन कुमार शर्मा यांच्या एका नातेवाईकाने सांगितले की, आदल्या रात्री साधारणपणे १० वाजण्याच्या सुमारास अमन यांनी आपल्या वडिलांना फोन केला आणि म्हटले, "मी अत्यंत व्यथित झालो आहे; आयुष्य आता असह्य झाले आहे." मुलाचा हा फोन आल्यानंतर, त्यांचे वडील अलवरहून दिल्लीला आले. दिल्लीत पोहोचल्यावर त्यांना दिसून आले की, त्यांचा मुलगा आणि सून यांच्यात वाद सुरू आहे. या वादादरम्यान, सुनेने त्यांना घरातून निघून जाण्यास सांगितले आणि तसे न केल्यास पोलिसांना बोलावण्याची धमकीही दिली, असे सांगण्यात येते. दुसऱ्या दिवशी सकाळी पुन्हा या दांपत्यामध्ये वाद झाला. त्यानंतर, न्यायाधीशांनी स्वतःला बाथरुममध्ये कोंडून घेतले. काही वेळाने, त्यांचा मृतदेह स्नानगृहात गळफास घेतलेल्या अवस्थेत आढळून आला..त्या नातेवाईकाने पुढे असेही असे सांगितले की, गेल्या दोन महिन्यांपासून न्यायाधीशांचा त्यांच्या पत्नीशी वाद सुरू होता. वडिलांनी पोलिसांना दिलेल्या जबाबाचा संदर्भ देत नातेवाईकाने सांगितले की, न्यायाधीश अमन यांनी अशी तक्रार केली होती की, त्यांची पत्नी घरगुती बाबींमध्ये प्रमाणापेक्षा जास्त हस्तक्षेप करत असे. आत्महत्येपूर्वी अगदी काही वेळ आधीपर्यंतही या दांपत्यामध्ये वाद सुरूच होता. त्यावेळी पत्नी मोठ्याने ओरडत होती, तर अमन मात्र हंबरडा फोडून रडत होते, असे सांगण्यात येत आहे..पत्नीही न्यायिक अधिकारी पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अमन शर्मा हे 'ग्रीन पार्क मेन' येथील U-4A, पहिल्या मजल्यावर वास्तव्यास होते. शनिवारी दुपारी साधारण १:४५ वाजण्याच्या सुमारास, पोलीस नियंत्रण कक्षाला मदतीसाठी एक तातडीचा फोन आला; त्यानंतर पोलीस कर्मचारी तात्काळ घटनास्थळी दाखल झाले. ही माहिती मृत न्यायाधीशांचे मेहुणे (पत्नीचे भाऊ) शिवम यांनी दिली होती; शिवम हे 'डिफेन्स कॉलनी'च्या 'ब्लॉक बी' मधील रहिवासी आहेत. एका पोलीस अधिकाऱ्याने सांगितले की, मृत न्यायाधीशांची पत्नी देखील एक न्यायिक अधिकारी आहे आणि सध्या तिचा जबाब नोंदवून घेण्याचे काम सुरू आहे. .तपास सुरू एका पोलीस अधिकाऱ्याने सांगितले की, कोणत्याही संशयास्पद हालचालीचा शोध घेण्यासाठी अमन शर्मा यांचा मोबाईल फोन आणि कॉल तपशील तपासले जात आहेत. पोलिसांनी मृत व्यक्तीने त्यांच्या कार्यालयात आणि घरी वापरलेली इलेक्ट्रॉनिक उपकरणेही जप्त केली असून, सध्या त्यांचे विश्लेषण केले जात आहे..